Одна п’ята українців хочуть, щоб російська мова була державною

Дві третини українців вважають, що українська мова має бути єдиною державною мовою в Україні, але одна п’ята – що й російській слід надати статус державної

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 29 травня до 3 червня.

Так, 66% опитаних – за те, щоб українська мова була єдиною державною мовою.

21% виступають за надання російській мові державного статусу.

Ще 11% – за її офіційний статус в окремих регіонах.

2% не змогли відповісти на це питання.

Найбільше тих, хто виступає за російську мову як державну, – серед мешканців сходу, тих, хто спілкується нею постійно, а також виборців "Опозиційної платформи – За життя".

Соціологи опитали в останні 10 днів 2000 респонденті віком від 18 років, провівши формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.

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