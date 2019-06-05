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Одна п’ята українців хочуть, щоб російська мова була державною

Середа, 5 червня 2019, 13:50

Дві третини українців вважають, що українська мова має бути єдиною державною мовою в Україні, але одна п’ята – що й російській слід надати статус державної

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 29 травня до 3 червня.

Так, 66% опитаних – за те, щоб українська мова була єдиною державною мовою.

21% виступають за надання російській мові державного статусу.

Ще 11% – за її офіційний статус в окремих регіонах.

2% не змогли відповісти на це питання.

 

Найбільше тих, хто виступає за російську мову як державну, – серед мешканців сходу, тих, хто спілкується нею постійно, а також виборців "Опозиційної платформи – За життя". 

 

Соціологи опитали в останні 10 днів 2000 респонденті віком від 18 років, провівши формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження – не більше 2,2%.

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Нагадаємо:

  • 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", за яким українська мова є обов'язковою для державної та публічної сфер, зокрема для чиновників, людей, які надають послуги, освіту, рекламу тощо. На приватну сферу вимоги щодо мови не поширюються.
  • Мовний закон підписав ще попередній президент Петро Порошенко.15 травня.
  • 16 травня закон про мову опублікували у газеті "Голос України".
  • Згідно з прикінцевими положеннями, він набуває чинності за 2 місяці з дня його опублікування, крім низки статей, яким визначено інші строки. Тобто закон запрацює 16 липня.
  • Вимоги до рівня володіння державною мовою чиновниками не поширюється на осіб, які вже обіймають посади на час набуття чинності законом.
  • Команда президента Володимира Зеленського, який до виборів був переважно російськомовним, заявляла, що мовний закон потрібно скасувати, а мовні квоти для радіо та телебачення – переглянути.

Олена Рощенко, УП
Теми: мовасоціологіяопитування
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