Закон про мову опублікували у "Голосі України"
Закон про мову опублікували у газеті "Голос України" 16 травня.
Про це на засіданні Верховної Ради повідомив спікер парламенту Андрій Парубій.
"Вчора президент підписав закон про забезпечення функціонування української мови як державної, а у сьогоднішньому числі газети "Голос України" було опубліковано текст закону, що робить незворотнім набрання ним чинності. Закон опублікований", - сказав він.
Парубій назвав символічним те, що закон про мову прийняли у Чистий четвер, а опублікований він у День вишиванки.
"Вишиванка об’єднує нас. Ми всі різні, але в цьому різноманітті ми єдині. Єдині – значить сильні! Вітаю усіх українців в усьому світі!", - сказав спікер ВР.
Парубій також попросив роздати всім охочим депутатам "історичний" примірник "Голосу України".
З повним текстом закону можна ознайомитися на сайті "Голосу України".
Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".
Нагадаємо:
- 25 квітня народні депутати ухвалилизакон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.
- За це рішення проголосували 278 парламентарів.
- Повністю проти проголосувала фракція "Опозиційний блок".
- У першомучитанні законопроект №5670-д парламент ухвалив 4 жовтня 2018 року.
- У грудні 2018 року профільний комітет доопрацював його, розглянувши 2059 поправок.
- 14 травня Верховна Рада розблокувала закон про мову, а спікер Ради Андрій Парубійпідписав його.
- 15 травня закон підписав президент Петро Порошенко.
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