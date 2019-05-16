Закон про мову опублікували у "Голосі України"

Закон про мову опублікували у газеті "Голос України" 16 травня.

Про це на засіданні Верховної Ради повідомив спікер парламенту Андрій Парубій.

"Вчора президент підписав закон про забезпечення функціонування української мови як державної, а у сьогоднішньому числі газети "Голос України" було опубліковано текст закону, що робить незворотнім набрання ним чинності. Закон опублікований", - сказав він.

Парубій назвав символічним те, що закон про мову прийняли у Чистий четвер, а опублікований він у День вишиванки.

"Вишиванка об’єднує нас. Ми всі різні, але в цьому різноманітті ми єдині. Єдині – значить сильні! Вітаю усіх українців в усьому світі!", - сказав спікер ВР.

Парубій також попросив роздати всім охочим депутатам "історичний" примірник "Голосу України".

З повним текстом закону можна ознайомитися на сайті "Голосу України".

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

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