Закон про мову опублікували у "Голосі України"

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Четвер, 16 травня 2019, 10:18

Закон про мову опублікували у газеті "Голос України" 16 травня.

Про це на засіданні Верховної Ради повідомив спікер парламенту Андрій Парубій.

"Вчора президент підписав закон про забезпечення функціонування української мови як державної, а у сьогоднішньому числі газети "Голос України" було опубліковано текст закону, що робить незворотнім набрання ним чинності. Закон опублікований", - сказав він.

Парубій назвав символічним те, що закон про мову прийняли у Чистий четвер, а опублікований він у День вишиванки.

"Вишиванка об’єднує нас. Ми всі різні, але в цьому різноманітті ми єдині. Єдині – значить сильні! Вітаю усіх українців в усьому світі!", - сказав спікер ВР.

Парубій також попросив роздати всім охочим депутатам "історичний" примірник "Голосу України".

З повним текстом закону можна ознайомитися на сайті "Голосу України".

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

Нагадаємо:

  • 25 квітня народні депутати ухвалилизакон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.
  • За це рішення проголосували 278 парламентарів.
  • Повністю проти проголосувала фракція "Опозиційний блок".
  • У першомучитанні законопроект №5670-д парламент ухвалив 4 жовтня 2018 року.
  • У грудні 2018 року профільний комітет доопрацював його, розглянувши 2059 поправок.
  • 14 травня Верховна Рада розблокувала закон про мову, а спікер Ради Андрій Парубійпідписав його.
  • 15 травня закон підписав президент Петро Порошенко.

Ірина Балачук, УП

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Теми: мова законодавство


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