Рада не підтримала звільнення Полторака
На засіданні Верховної Ради в четвер депутати не підтримали проект постанови президента Володимира Зеленського про звільнення міністра оборони Степана Полторака.
Його відставку підтримали лише 67 депутатів.
Партія "Батьківщина" підтримала подання президента.
Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко присоромила Зеленського за подану постанову про звільнення Полторака і порадила йому відвідати воєнний шпиталь.
Самого міністра на засіданні не було.
Нагадаємо:
- В середу 5 червня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони відмовив Зеленському в звільненні Полторака і попросив президента назвати прізвище кандидата на цей пост.
- 30 травня президент вніс у Раду подання про звільнення Полторака.
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