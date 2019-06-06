Рада не підтримала звільнення Полторака

На засіданні Верховної Ради в четвер депутати не підтримали проект постанови президента Володимира Зеленського про звільнення міністра оборони Степана Полторака.

Його відставку підтримали лише 67 депутатів.

Партія "Батьківщина" підтримала подання президента.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко присоромила Зеленського за подану постанову про звільнення Полторака і порадила йому відвідати воєнний шпиталь.

Самого міністра на засіданні не було.

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