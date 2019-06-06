ДУС каже, що частина техніки з ситуаційної кімнати Порошенка у них
Державне управління справами не орендувало техніку для забезпечення функціонування ситуаційної кімнати Адміністрації президента Петра Порошенка, але надавало деяку техніку для цього ситрума.
Про це йдеться у відповіді Адміністрації президента Володимира Зеленського з посиланням на ДУС у відповідь на запит "Українських новин".
"Державне управління справами не укладало жодних договорів оренди техніки для забезпечення функціонування зазначеного об'єкта (ситуаційного центру) і не здійснювало витрат на зазначені цілі", - йдеться у відповіді.
Разом з тим зазначається, що у 2018 році на вимогу АП Держуправління справами надало оперативну панель діагоналлю 84" на стійці (пересувну), три ноутбуки HP ProBook 470 та камеру для відеоконференцзв'язку.
"На сьогодні вказане обладнання наявне та обліковується на балансах Державного управління справами та Управління адміністративними будинками ДУС", - підсумували у відповіді.
Як пояснило "Українській правді" джерело в оточенні Порошенка, частину техніки дійсно брали у ДУС, вона була потрібна для співробітників АП, які забезпечували роботу цієї кімнати.
"А ремонт приміщення і оренда усієї основної техніки відбувалася за кошт самого Петра Олексійовича, про що заявляв речник президента Святослав Цеголко. Обслуговуванням цієї кімнати займалися штатні співробітники АП. І саме для їх роботи, на ці потреби була виділена техніка. Тобто не всю апаратуру брав в оренду президент", - пояснив він.
Співрозмовник видання також підкреслив, що техніка у цій ситуаційній кімнаті використовувалася лише для комунікації з серверами РНБО, "вона просто транслювала певну картинку, і ніяких серверів там не було".
Нагадаємо:
- 28 травня новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в АП зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Він опублікував відео, на якому показав ці кімнати.
- На це відреагував прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко. Він заявив, що техніка у кімнаті була орендована і потім повернута власнику, а також він заперечив, що на серверах була конфіденційна інформація.
- Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов також прокоментував відео Данилюка. "Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації президента України (вулиця Банкова)", - заявив він.
- Заступник голови Адміністрації президента часів Петра Порошенка Дмитро Шимків заявив, що у ситуаційній кімнаті АП не було серверів, а ситрум оплачував Порошенко.
- 29 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що відкрило кримінальне провадження за фактом зникнення моніторів та серверів секретної інформації з Адміністрації президента.
- Прес-секретаря екс-президента Петра Порошенка Святослава Цеголка викликали на 7 червня на допит у Державне бюро розслідувань у справі.