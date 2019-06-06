ДУС каже, що частина техніки з ситуаційної кімнати Порошенка у них

Державне управління справами не орендувало техніку для забезпечення функціонування ситуаційної кімнати Адміністрації президента Петра Порошенка, але надавало деяку техніку для цього ситрума.

Про це йдеться у відповіді Адміністрації президента Володимира Зеленського з посиланням на ДУС у відповідь на запит "Українських новин".

"Державне управління справами не укладало жодних договорів оренди техніки для забезпечення функціонування зазначеного об'єкта (ситуаційного центру) і не здійснювало витрат на зазначені цілі", - йдеться у відповіді.

Разом з тим зазначається, що у 2018 році на вимогу АП Держуправління справами надало оперативну панель діагоналлю 84" на стійці (пересувну), три ноутбуки HP ProBook 470 та камеру для відеоконференцзв'язку.

"На сьогодні вказане обладнання наявне та обліковується на балансах Державного управління справами та Управління адміністративними будинками ДУС", - підсумували у відповіді.

Як пояснило "Українській правді" джерело в оточенні Порошенка, частину техніки дійсно брали у ДУС, вона була потрібна для співробітників АП, які забезпечували роботу цієї кімнати.

"А ремонт приміщення і оренда усієї основної техніки відбувалася за кошт самого Петра Олексійовича, про що заявляв речник президента Святослав Цеголко. Обслуговуванням цієї кімнати займалися штатні співробітники АП. І саме для їх роботи, на ці потреби була виділена техніка. Тобто не всю апаратуру брав в оренду президент", - пояснив він.

Співрозмовник видання також підкреслив, що техніка у цій ситуаційній кімнаті використовувалася лише для комунікації з серверами РНБО, "вона просто транслювала певну картинку, і ніяких серверів там не було".

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