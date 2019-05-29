Шимків: У ситуаційній кімнаті АП не було серверів, а ситрум оплачував Порошенко
Дмитро Шимків, колишній заступник голови Адміністрації президента часів Петра Порошенка, спростовує наявність у ситуаційній кімнаті АП серверів із секретними даними.
Про це він написав у Facebook із Америки, коментуючи заяву нового секретаря РНБО Олександра Данилюка про зникнення із ситуаційної кімнати в АП моніторів і серверів із секретною інформацією.
"Архітектура ситуаційної кімнати не передбачала жодних серверів, крім відеосервера для керування відеостіною, та іншими екранами. Головна роль відеосервера – це виведення різних джерел відео на об‘єднаний простір відеоекранів", – заявив Шимків
За його словами, головна мета такого підходу – "об‘єднати інформаційні джерела із різними рівнями захисту в єдиному просторі сприйняття інформації".
"Жодна державна організація не дасть вам копію інформаційних ресурсів, але може за певних умов та присутності оператора видавати відеокартинку із робочого місця, яке знаходиться в самій інституції. Це щось на зразок віддаленого доступу на комп або сервер", – заявив Шимків.
За його словами, захищеними каналами зв'язку "передається лише відеозображення, а не дані, а отже зникає потреба зберігати та будувати якісь проміжні сервери чи сховища".
"Це дозволило обійти вимоги підзаконних актів та відобразити джерела різного походження одночасно", – пояснив екс-заступник голови АП.
За його словами, аналогічну концепцію використовують у ситрумах у США та інших країнах.
"Ситуаційні кімнати різних організацій можуть тунелювати інформаційні відображення між собою, і зникає потреба тримати всіх фахівців по тематикам в одному центрі. Саме це передбачено указом, де центральною/головною Ситуаційною кімнатою передбачена ситуаційна кімната в РНБО, а не в АП", – заявив Шимків.
Він згадав про обладнання, яке було передано від Центральної виборчої комісії та Національного банку.
"Сервер збору відеоінформації під час виборів, який належав ЦВК і не використовувався, не міг виконувати роль відеосервера для ситуаційної кімнати, оскільки мав природу сховища без належних відеоресурсів, і ми його пристосували для серверних потреб операційної діяльності АП" ,– зазначив Шимків.
"Обладнання, передане НБУ, – це мережеве обладнання, комп‘ютери (робочі станції) та принтери. Все обладнання передавалось з балансу організацій на баланс ДУС і впевнений, що досі в АП", – додав він.
"Питання щодо оренди обладнання та структуризації фінансування проекту не коментую – це приватне питання Петра Порошенко, адже він власним коштом забезпечував існування інструменту (ситрум – це інструмент) роботи президента", – заявив Шимків.
На його думку після відео Данилюка, "для відновлення роботи кімнати потрібні лише екрани та відеосервер", кабелі вмонтовані.
"Найголовніше в роботі ситуаційної кімнати – не залізо, а люди із досвідом аналітичної роботи", – заявив Шимків.
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У 2018 році, йдучи з Адміністрації президента, Шимків розповідав УП, що ситуаційна кімната Порошенка "має всю інфраструктуру, як у Білому домі", а люди в ній збираються "в залежності від тематики".
"Кімната побудована з нуля. І мережа, і захист, і навчені люди, і підготовка до кібератак. Цього взагалі не було", – говорив він.
З приводу обладнання Шимків тоді пояснював, що сервер знайшли у Центрвиборчкому, який закуповував "залізо" на вибори – й воно стояло в "Укртелекомі", ще частину апаратури взяли в Нацбанку, який зменшував кількість відділень.
"Ми шукали, де тільки можна знайти обладнання. А далі фахівці все правильно збирали", – говорив він торік, описуючи ситуаційну кімнату.
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