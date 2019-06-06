Прес-секретаря Порошенка викликали на допит у ДБР

Колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що прес-секретаря екс-президента Петра Порошенка Святослава Цеголка викликали 7 червня на допит у Державне бюро розслідувань.

Про це Портнов повідомив у своєму telegram-каналі, реагуючи на звинувачення Цеголком президента Володимира Зеленського у плагіаті промови Порошенка.

"На завтра Цеголко викликаний повісткою на допит в ДБР за фактом крадіжки стільців, шпалер, прапорів і комп’ютерів із ситуативної кімнати РНБО", - написав Портнов.

У прес-службі ДБР "Українській правді" підтвердили, що викликали Цеголка на 7 червня на допит у цій справі. Але ні часу, ні інших деталей не уточнили, посилаючись на таємницю слідства.

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