Прес-секретаря Порошенка викликали на допит у ДБР
Колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що прес-секретаря екс-президента Петра Порошенка Святослава Цеголка викликали 7 червня на допит у Державне бюро розслідувань.
Про це Портнов повідомив у своєму telegram-каналі, реагуючи на звинувачення Цеголком президента Володимира Зеленського у плагіаті промови Порошенка.
"На завтра Цеголко викликаний повісткою на допит в ДБР за фактом крадіжки стільців, шпалер, прапорів і комп’ютерів із ситуативної кімнати РНБО", - написав Портнов.
У прес-службі ДБР "Українській правді" підтвердили, що викликали Цеголка на 7 червня на допит у цій справі. Але ні часу, ні інших деталей не уточнили, посилаючись на таємницю слідства.
Нагадаємо:
- 28 травня новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в АП зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Він опублікував відео, на якому показав ці кімнати.
- На це відреагував прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко. Він заявив, що техніка у кімнаті була орендована і потім повернута власнику, а також він заперечив, що на серверах була конфіденційна інформація.
- Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов також прокоментував відео Данилюка. "Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації президента України (вулиця Банкова)", - заявив він.
- Заступник голови Адміністрації президента часів Петра Порошенка Дмитро Шимків заявив, що у ситуаційній кімнаті АП не було серверів, а ситрум оплачував Порошенко.
- 29 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що відкрило кримінальне провадження за фактом зникнення моніторів та серверів секретної інформації з Адміністрації президента.
- 19 травня екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
- 20 травня Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву із звинуваченням президента Петра Порошенка у скоєнні злочину. Пізніше він заявив, що подав другу заяву на Порошенка в ДБР.
- Згодом Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливої державної зради президента Петра Порошенка за заявою екс-заступника глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрія Портнова.
- 24 травня Портнов заявив, що зареєстрував у ДБР вже третю заява щодо "злочинів" колишнього глави держави Петра Порошенка.
- Стосовно самого Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.
- Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
- Портнов зняв обвинувачення через суд.
- Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua