Прес-секретаря Порошенка викликали на допит у ДБР

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Четвер, 6 червня 2019, 11:09

Колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що прес-секретаря екс-президента Петра Порошенка Святослава Цеголка викликали 7 червня на допит у Державне бюро розслідувань.

Про це Портнов повідомив у своєму telegram-каналі, реагуючи на звинувачення Цеголком президента Володимира Зеленського у плагіаті промови Порошенка.  

"На завтра Цеголко викликаний повісткою на допит в ДБР за фактом крадіжки стільців, шпалер, прапорів і комп’ютерів із ситуативної кімнати РНБО", - написав Портнов.  

У прес-службі ДБР "Українській правді" підтвердили, що викликали Цеголка на 7 червня на допит у цій справі. Але ні часу, ні інших деталей не уточнили, посилаючись на таємницю слідства.

 

 Нагадаємо:

  • 28 травня новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в АП зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Він опублікував відео, на якому показав ці кімнати.
  • На це відреагував прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко. Він заявив, що техніка у кімнаті була орендована і потім повернута власнику, а також він заперечив, що на серверах була конфіденційна інформація.
  • Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов також прокоментував відео Данилюка. "Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації президента України (вулиця Банкова)", - заявив він.
  • Заступник голови Адміністрації президента часів Петра Порошенка Дмитро Шимків заявив, що у ситуаційній кімнаті АП не було серверів, а ситрум оплачував Порошенко.
  • 29 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що відкрило кримінальне провадження за фактом зникнення моніторів та серверів секретної інформації з Адміністрації президента.
  • 19 травня екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
  • 20 травня Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву із звинуваченням президента Петра Порошенка у скоєнні злочину. Пізніше він заявив, що подав другу заяву на Порошенка в ДБР.
  • Згодом Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливої державної зради президента Петра Порошенка за заявою екс-заступника глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрія Портнова.
  • 24 травня Портнов заявив, що зареєстрував у ДБР вже третю заява щодо "злочинів" колишнього глави держави Петра Порошенка.
  • Стосовно самого Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.
  • Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
  • Портнов зняв обвинувачення через суд.
  • Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко.

Українська правда

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Теми: Портнов ДБР допит РНБО


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