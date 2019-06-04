Вбивство Гандзюк: усі обвинувачені визнали провину, вирок буде 6 червня
Усі п’ятеро обвинувачених у замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду зі слідством.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Відзначається, що це сталося на засіданні в Покровському райсуді Дніпропетровської області 3 червня.
"Усі п’ятеро обвинувачених на запитання судді Олени Чорної відповіли, що визнають свою провину й підтверджують свою згоду на укладення угоди зі слідством. Їхні захисники також зазначили, що угоди відповідають чинному законодавству", - повідомляє видання.
За даними обвинувачення, підозрюваний в організації нападу на Гандзюк Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених – Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова – до участі в замаху.
Сторона обвинувачення просить засудити Торбіна до 6 років і 6 місяців позбавлення, Грабчука – до 6 років, Вишневського та Васяновича – до 4 років, Горбунова – до 3 років в'язниці.
Суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.
Наступне засідання заплановане на 6 червня.
Нагадаємо:
- 1 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 2 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
- У квітні стало відомо, що їм змінили підозру з убивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
- 4 грудня 2018 року правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк Олексію Левіну (Москалу), якого пов'язують з місцевою владою. Левіна оголосили в розшук, він переховується у Домінікані.
- 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк.
- Однак пізніше прокуратура змінила Мангеру підозру на замовлення побиття.
- Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства голову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.
- 3 червня визнав себе винним і пішов на угоду зі слідством організатор нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Сергій Торбін.
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