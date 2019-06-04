Вбивство Гандзюк: усі обвинувачені визнали провину, вирок буде 6 червня

Усі п’ятеро обвинувачених у замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду зі слідством.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Відзначається, що це сталося на засіданні в Покровському райсуді Дніпропетровської області 3 червня.

"Усі п’ятеро обвинувачених на запитання судді Олени Чорної відповіли, що визнають свою провину й підтверджують свою згоду на укладення угоди зі слідством. Їхні захисники також зазначили, що угоди відповідають чинному законодавству", - повідомляє видання.

За даними обвинувачення, підозрюваний в організації нападу на Гандзюк Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених – Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова – до участі в замаху.

Сторона обвинувачення просить засудити Торбіна до 6 років і 6 місяців позбавлення, Грабчука – до 6 років, Вишневського та Васяновича – до 4 років, Горбунова – до 3 років в'язниці.

Суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Наступне засідання заплановане на 6 червня.

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