ГПУ передала до суду обвинувачення на 5 нападників на Гандзюк

Генпрокуратурою направила до суду обвинувальний акт стосовно п’яти осіб, які обвинувачуються у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк.

Про це йдеться у повідомленні ГПУ у середу на офіційному сайті відомства.

Державне обвинувачення у справі буде підтримувати Генеральна прокуратура України.

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