"Опоблок" через суд повернув собі держфінансування

4144 перегляди
П'ятниця, 7 червня 2019, 15:07

Суд скасував рішення Національного агентства з питань запобігання корупції, яке призупинило державне фінансування партії "Опозиційний блок".

Окружний адмінсуд Києва 30 травня частково задовольнив позов столичного осередку "Опоблоку".

Крім того, що рішення НАЗК визнали протиправним і скасували, партії також мають перерахувати кошти, які вона не отримала у  І кварталі 2019 року – близько 15,5 мільйонів гривень.

Судячи з попередніх судових рішень, політсила також просила встановити, що у Нацагентства відсутні повноваження призупиняти "Опоблоку" держфінансування у І кварталі 2019 року. У цій частині позову суд відмовив.

Рішення ухвалив суддя Костянтин Пащенко.

Наразі у реєстрі оприлюднена лише коротка версія – без мотивувальної частини, в якій має бути викладена аргументація судді.

Рішення набуде чинності після закінчення строку на оскарження або після проходження апеляції, якщо хтось зі сторін подасть скаргу.

УП звернулась до прес-служби суду, однак на момент публікації її представники не змогли прокоментувати рішення.

У НАЗК "Українській правді" сказали, що прокоментують судове рішення тоді, коли отримають його текст.

Новина про припинення фінансування партії на сайті Нацагентства наразі недоступна. У відомстві кажуть, що це пов'язано зі зміною адреси сайту. Саме рішення НАЗК на сайті оприлюднене і доступне.

Читайте також: Опозиційний розкол. Як Бойко і Вілкул ділять спадок "регіоналів"

Третій зайвий. Чому Льовочкін з Медведчуком готуються до виборів без Ахметова

Нагадаємо:

  • 1 лютого 2019 року НАЗК призупинило перерахування держкоштів "Опозиційному блоку" через розкол у партії.
  • У І кварталі 2019 року на фінансування статутної діяльності "Опоблоку" з держбюджету виділили 15 489 725 гривень.
  • Всього на фінансування партії у 2019 році з держбюджету передбачено 61,95 мільйонів гривень.
  • 9 листопада 2018 року співголова партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко та лідер партії "За життя" Вадим Рабінович повідомили, що підписали угоду про створення "Опозиційної платформи – За життя".
  • В "Опоблоці" потім заявили, що це рішення Бойка, а не всієї партії.
  • 20 листопада з парламентської фракції "Опозиційний блок" виключили співголову Юрія Бойка та заступника голови фракції Сергія Льовочкіна.

Соня Лукашова, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Опозиційний блок НАЗК держбюджет


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Опоблок" об'єднався ще з 4 партіями 7 червня 2019, 14:36
"Опоблок" може возз‘єднатися 29 травня 2019, 17:25
Новинський і Ко вимагають мораторій на закон про мову і не лише 25 квітня 2019, 10:41
Усі новини
Головні новини
Журналіст Рахманін піде за списком "Голосу"
Приватбанк втратив 9 мільярдів доларів через окупацію Криму
Десятка "Самопомочі": активісти, депутати, підприємці
Партія Саакашвілі йде на вибори самостійно
Усі новини
їжа

Як ваше харчування спричиняє набір ваги і до чого тут оброблена їжа

читай!

5 найкращих книг з психології, які допоможуть побороти депресію

тест

Що ви знаєте про радіацію та Чорнобиль?