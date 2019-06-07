"Опоблок" через суд повернув собі держфінансування

Суд скасував рішення Національного агентства з питань запобігання корупції, яке призупинило державне фінансування партії "Опозиційний блок".

Окружний адмінсуд Києва 30 травня частково задовольнив позов столичного осередку "Опоблоку".

Крім того, що рішення НАЗК визнали протиправним і скасували, партії також мають перерахувати кошти, які вона не отримала у І кварталі 2019 року – близько 15,5 мільйонів гривень.

Судячи з попередніх судових рішень, політсила також просила встановити, що у Нацагентства відсутні повноваження призупиняти "Опоблоку" держфінансування у І кварталі 2019 року. У цій частині позову суд відмовив.

Рішення ухвалив суддя Костянтин Пащенко.

Наразі у реєстрі оприлюднена лише коротка версія – без мотивувальної частини, в якій має бути викладена аргументація судді.

Рішення набуде чинності після закінчення строку на оскарження або після проходження апеляції, якщо хтось зі сторін подасть скаргу.

УП звернулась до прес-служби суду, однак на момент публікації її представники не змогли прокоментувати рішення.

У НАЗК "Українській правді" сказали, що прокоментують судове рішення тоді, коли отримають його текст.

Новина про припинення фінансування партії на сайті Нацагентства наразі недоступна. У відомстві кажуть, що це пов'язано зі зміною адреси сайту. Саме рішення НАЗК на сайті оприлюднене і доступне.

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