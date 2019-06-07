"Опоблок" через суд повернув собі держфінансування
Суд скасував рішення Національного агентства з питань запобігання корупції, яке призупинило державне фінансування партії "Опозиційний блок".
Окружний адмінсуд Києва 30 травня частково задовольнив позов столичного осередку "Опоблоку".
Крім того, що рішення НАЗК визнали протиправним і скасували, партії також мають перерахувати кошти, які вона не отримала у І кварталі 2019 року – близько 15,5 мільйонів гривень.
Судячи з попередніх судових рішень, політсила також просила встановити, що у Нацагентства відсутні повноваження призупиняти "Опоблоку" держфінансування у І кварталі 2019 року. У цій частині позову суд відмовив.
Рішення ухвалив суддя Костянтин Пащенко.
Наразі у реєстрі оприлюднена лише коротка версія – без мотивувальної частини, в якій має бути викладена аргументація судді.
Рішення набуде чинності після закінчення строку на оскарження або після проходження апеляції, якщо хтось зі сторін подасть скаргу.
УП звернулась до прес-служби суду, однак на момент публікації її представники не змогли прокоментувати рішення.
У НАЗК "Українській правді" сказали, що прокоментують судове рішення тоді, коли отримають його текст.
Новина про припинення фінансування партії на сайті Нацагентства наразі недоступна. У відомстві кажуть, що це пов'язано зі зміною адреси сайту. Саме рішення НАЗК на сайті оприлюднене і доступне.
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Нагадаємо:
- 1 лютого 2019 року НАЗК призупинило перерахування держкоштів "Опозиційному блоку" через розкол у партії.
- У І кварталі 2019 року на фінансування статутної діяльності "Опоблоку" з держбюджету виділили 15 489 725 гривень.
- Всього на фінансування партії у 2019 році з держбюджету передбачено 61,95 мільйонів гривень.
- 9 листопада 2018 року співголова партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко та лідер партії "За життя" Вадим Рабінович повідомили, що підписали угоду про створення "Опозиційної платформи – За життя".
- В "Опоблоці" потім заявили, що це рішення Бойка, а не всієї партії.
- 20 листопада з парламентської фракції "Опозиційний блок" виключили співголову Юрія Бойка та заступника голови фракції Сергія Льовочкіна.