Екс-глава Госпсуду часів Януковича відсудив собі статус і частину майна

Колишній голова Вищого господарського суду України часів президентства Віктора Януковича Віктор Татьков остаточно повернув собі статус судді, а з частини елітного майна його близького оточення зняли арешт.

Про це йдеться у сюжеті програма "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший") – "Реванш судді Татькова".

​Крапку у справі поставила Велика палата Верховного суду. 4 червня вона визнала незаконною і скасувала постанову Верховної ради про звільнення Віктора Татькова з посади судді Вищого госпсуду.

Підкреслюється, що рішення Великої палати Верховного суду є остаточним та не підлягає оскарженню.

За словами юристів, Татьков таким чином поновився у статусі судді і повернув суддівську недоторканність. Через це слідству буде важче вести розслідування щодо Татькова. Адже тепер для затримання Татькова, взяття його під варту чи арешту їм потрібно буде отримати ще згоду Вищої ради правосуддя.

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