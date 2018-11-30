Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховний суд визнав незаконним звільнення скандального судді Татькова

П'ятниця, 30 листопада 2018, 13:14

Касаційний адміністративний суд Верховного суду задовольнив позов екс-судді Вищого господарського суду Віктора Татькова до Верховної Ради щодо визнання незаконною постанови щодо звільнення його з посади судді.

Таке рішення було ухвалено на засіданні 30 листопада, повідомив  "Українській правді" адвокат Татькова Павло Попков.

"Позов задоволено… Про поновлення на посаді не йдеться, йдеться тільки формально про те, що постанова скасована. Більш того, рішення не набрало чинності, Верховна Рада подасть апеляційну скаргу", – зазначив адвокат.

За його словами, таке рішення "було очікуваним, адже аналогічні постанови Верховної Ради вже були скасовані в суді".

Попков наполягає, що парламент голосував за звільнення Татькова з посади з порушенням регламенту Верховної Ради, з порушенням порядку голосування, з порушенням правил про особисте голосування, тобто "кнопкодавством".

Татьков, за словами захисника, подав позов, щоб "відновити порушені права".

Наразі у Верховної Ради є 30 днів для подання апеляції.

На питання, чи можна буде говорити про фактичне поновлення на посаді, якщо рішення суду набуде чинності, Попков відповів, що питання є дискусійним. Він додав, що суд, в якому працював Татьков, наразі розформований.

29 вересня 2016 року Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді, оскільки він підпадав під дію закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

17 жовтня 2016 року ГПУ повідомила про підозру Татькову та його заступнику Артуру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

Навесні 2018 року стало відомо, що екс-голова Вищого господарського суду Віктор Татьков попросив притулку в Австрії.

У червні Генеральна прокуратура заявляла, що вживає заходів для екстрадиції Татькова, але констатувала, що "процедура ускладнилася".

Розслідування журналістів програми "Схеми" з’ясувало, що на родичів та незаможних друзів екс-голови Вищого господарського суду записано близько сотні об’єктів нерухомості в Україні та під десяток в Іспанії.

Соня Лукашова, Валентина Романенко, УП
Теми: суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
суд
Понад 50 росіян визнані винними у скоєнні воєнних злочинів в Україні – генпрокурор
ПАР має вчинити "правильно", якщо Путін прибуде на саміт БРІКС – прокурор МКС
Позов Росії проти України: Мін’юст очікує на позитивне рішення ЄСПЛ
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: