Верховний суд визнав незаконним звільнення скандального судді Татькова

Касаційний адміністративний суд Верховного суду задовольнив позов екс-судді Вищого господарського суду Віктора Татькова до Верховної Ради щодо визнання незаконною постанови щодо звільнення його з посади судді.

Таке рішення було ухвалено на засіданні 30 листопада, повідомив "Українській правді" адвокат Татькова Павло Попков.

"Позов задоволено… Про поновлення на посаді не йдеться, йдеться тільки формально про те, що постанова скасована. Більш того, рішення не набрало чинності, Верховна Рада подасть апеляційну скаргу", – зазначив адвокат.

За його словами, таке рішення "було очікуваним, адже аналогічні постанови Верховної Ради вже були скасовані в суді".

Попков наполягає, що парламент голосував за звільнення Татькова з посади з порушенням регламенту Верховної Ради, з порушенням порядку голосування, з порушенням правил про особисте голосування, тобто "кнопкодавством".

Татьков, за словами захисника, подав позов, щоб "відновити порушені права".

Наразі у Верховної Ради є 30 днів для подання апеляції.

На питання, чи можна буде говорити про фактичне поновлення на посаді, якщо рішення суду набуде чинності, Попков відповів, що питання є дискусійним. Він додав, що суд, в якому працював Татьков, наразі розформований.

29 вересня 2016 року Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді, оскільки він підпадав під дію закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

17 жовтня 2016 року ГПУ повідомила про підозру Татькову та його заступнику Артуру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

Навесні 2018 року стало відомо, що екс-голова Вищого господарського суду Віктор Татьков попросив притулку в Австрії.

У червні Генеральна прокуратура заявляла, що вживає заходів для екстрадиції Татькова, але констатувала, що "процедура ускладнилася".

Розслідування журналістів програми "Схеми" з’ясувало, що на родичів та незаможних друзів екс-голови Вищого господарського суду записано близько сотні об’єктів нерухомості в Україні та під десяток в Іспанії.