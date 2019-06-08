Під час бою 7 червня сили ООС відповідали адекватно – командувач

Під час нічного бою з окупантами біля Новолуганського в ніч на 7 червня, коли загинуло двоє бійців ООС та постраждало 11, українські воїни давали ворогу адекватну відповідь.

На цьому наголосив командувач об'єднаних сил Олександр Сирський, повідомляє в суботу прес-центр ООС.

Сирський зазначив, що трагічні події тієї ночі "стали приводом для брудних спекуляцій та безпідставних звинувачень командування об’єднаних сил в начебто забороні підрозділам ООС вести вогонь на упередження, що не відповідає дійсності".

"Командування об’єднаних сил, зі всією повнотою відповідальності, заявляє, що командири підрозділів об’єднаних сил мають та постійно використовують право застосовувати зброю по противнику за своїм рішенням в разі виникнення загрози життю особовому складу та цивільному населенню, а також виникнення загрози втрати нашої території", - наголосив він.

Командувач ООС додав, що зброя застосовується адекватно, виходячи з характеру та ступеню загрози, і вогонь російських окупантів ніколи не залишається безкарним.

Зазначається, що українські військові мають беззаперечні докази застосування ворогом під Новолуганським артилерії 122 мм, забороненої Мінськими домовленостями.

"За всіма ознаками дій противника, це була заздалегідь спланована операція", - йдеться в повідомленні.

Сирський розповів, що ворожа батарея у складі 4-х САУ 2С1 "Гвоздика" вийшла на заздалегідь підготовлені позиції поблизу житлових будинків. Протягом 5-ти хвилин противник випустив близько 30-ти снарядів по українських позиціях та одразу по закінченні вогню перемістився в житлову зону Горлівки.

За даними розвідки, вогонь ворожої батареї корегувався з використанням БПЛА та радіолокаційного комплексу розвідки і контролю стрільби "ЗООПАРК".

"Вогнева позиція ворожої батареї була зафіксована за допомогою технічних засобів артилерійської розвідки об’єднаних сил одразу з першими пострілами", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що противник застосував інші вогневі засоби, які були виявлені та подавлені.

"З метою придушення вогню противника, об’єднаними силами було відкрито вогонь з мінометів та інших вогневих засобів по виявленим та плановим цілям. До 3.50 всі ворожі цілі були знищені або примушені припинити вогневу діяльність, що свідчить про постійну готовність та спроможність об’єднаних сил надавати гідну та своєчасну відсіч ворогу", - наголосив Сирський.

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