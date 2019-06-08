У партії "Відродження" заявили, що самі хотіли вигнати голову

У партії "Відродження" заявляють, що рішення про заміну голови партії було прийнято ще до об’єднання з "Опозиційним блоком".

Про це йдеться в заяві "Відродження" після того, як голова партії Віктор Бондар у п’ятницю заявив про вихід з політсили через те, що вона об’єдналася з "Опозиційним блоком".

"Рішення про заміну голови партії "Відродження" Віктора Бондаря було прийнято одразу після його провального результату на останніх президентських виборах", - заявили в партії.

Там зазначили, що політрада та центральна контрольно-ревізійна комісія політсили рекомендували розглянути це питання на наступному з’їзді, який було перенесено через оголошення дочасних виборів до парламенту.

"Віктор Бондар про це рішення знав. Але днями вирішив своїми гучними постами у Facebook заробити балів для самопіару", - йдеться в заяві.

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