Гриценко задумався, чи не об'єднатися з Саакашвілі

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Субота, 8 червня 2019, 17:21

Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко розглядає можливість об'єднання з партією Міхеіла Саакашвілі "Рух нових сил" для спільної участі політсил на дострокових парламентських виборах.

Про це Гриценко заявив 8 червня. 

"Ми вже об’єдналися в єдину команду з трьома проукраїнськими проєвропейськими партіями - "Народний контроль" (Дмитро Добродомов), "Рідна Країна" (Микола Томенко) і "Європейська партія України" (Микола Катеринчук). Багато з вас ... пропонують нам об’єднатися також із партією "Рух Нових Сил" Михайла Саакашвілі", - зазначив Гриценко.

Він нагадав, що "Громадянська позиція" та РНС "були у тісній співпраці на президентських виборах".

"Упевнений, що в РНС через стислі терміни можуть виникнути проблеми з повноцінною участю у виборчому процесі. ... Хочу виступити з ініціативою - об’єднати зусилля досвідчених принципових і прогресивних лідерів політичних сил виступити разом на парламентських виборах. Тим самим максимально мобілізувати і об’єднати наших виборців", - заявив Гриценко. 

З’їзд партії Громадянська позиція призначений на 10 червня. 

Нагадаємо:

  • 4 червня мер Києва Віталій Кличко заявив, що піде зі своєю партією "Удар" на дострокові вибори Верховної Ради і запропонував екс-президенту Грузії та екс-губернатору Одещини Міхеілу Саакашвілі стати головою партії.
  • У свою чергу Саакашвілі від пропозиції Кличка відмовився
  • 8 червня Саакашвілі заявив, що партія "Рух нових сил" йде на вибори до Верховної Ради самостійно.
  • Раніше закликав однопартійців з "Руху нових сил" підтримати партію Володимира Зеленського "Слуга народу" на виборах до Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: вибори Гриценко Саакашвілі Верховна Рада


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