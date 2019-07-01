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Політв'язень РФ Гриб звернувся до Зеленського і Ради

Понеділок, 1 липня 2019, 09:58
Політв'язень РФ Гриб звернувся до Зеленського і Ради

Громадянин України Павло Гриб, який був викрадений у Білорусі і засуджений до шести років позбавлення волі у Росії за нібито сприяння терористичній діяльності, звернувся до українського президента Володимира Зеленського і Верховної Ради з проханням вирішити нарешті долю бранців Кремля.

Відповідне звернення опублікував у Facebook його батько Ігор Гриб у 21 день народження сина.

"Я, Павло Гриб, український патріот, засуджений за сприяння терористичній діяльності на шість років позбавлення волі, разом з усіма політичними полоненими, від імені усіх українських військових, політв’язнів путінського режиму, звертаюсь до української влади, президента України, депутатів Верховної Ради, уряду України – вирішить нарешті нашу долю!", - закликав Павло Гриб.

За його словами,  з часу першого і поки єдиного обміну в’язнями з країною-агресором, коли було визволено з полону трьох чоловік, пройшло вже немало часу і кількість політв’язнів тільки збільшується. 

"Зараз їх більше 100 чоловік, які мордуються кожен день у ізоляторах і таборах від окупованого Криму до поселення Уптар, Магаданської області, за те, що в свій час кинули виклик ворогу і його агресії, нас змушують страждати, знущаються над нашою гідністю і нашим характером, провокують, всіляко тиснуть на нас, щоб ми здалися, зрадили і розчарувалися в тому за що боремся, у що віримо", - написав юнак.

Він зазначив, що попри все бранці Кремля залишаються вірними Україні.

"Я закликаю і звертаюсь до громадськості, діячів культури, вояків, націоналістів, волонтерів і капеланів, земляцтв кожного краю, всіх небайдужих до нашої долі українців – не залишайтесь осторонь і не забувайте в’язнів!", - звернувся Гриб.

"Скажіть своє слово про нас - дома, на роботі, в соціальних мережах, в ЗМІ. Треба донести правду про переслідування патріотів України спецслужбами Московії!", - додав він.

Українець наголосив, що далі так продовжуватись не можу і РФ треба змусити почати перемовини.

"Скільки має бути ще ув’язнено невинних ні в чому людей, щоб справа нарешті була? Дві, три, чотири сотні? Невже того мало є, що зламали життя і здоров’я стільком українцям? Раніше годі було уявити собі таке – ув’язнених більше сотні, а зараз аж страшно подумати – то вже є", - заявив політв’язень.

За його словами, спочатку цього року за різноманітними подіями і виборами ніхто і не помітив як ув’язнюють і мордують все більше і більше нових патріотів, бо цим вже нікого і не здивуєш.

"Це не має бути звичайною подією – ув’язнили ще одну людину. Ми не повинні цього допустити. Я і всі в’язні переконані, що ні. Яке б розчарування в Україні не було, яка б влада на хвилі цього розчарування не прийшла, її обов’язок – звільнити полонених і політв’язнів, не допустити нових, закривши після цього державний кордон з Московією і Білорусією й розірвавши дипломатичні відносини з усіма ворожими країнами", - сказав Гриб.

"Цього ми вимагаємо. Будь-яка влада має нас чути. Будь-яка інша політика в цьому напрямі, є державною зрадою", - додав він.

Юнак зазначив, що всі полонені і політв'язні сподіваються, що українська громадськість і активісти не допустять зради.

"Ми чекаємо офіційної реакції і головне дій влади. Час пішов. Пообіцяли – працюйте", - наголосив Гриб.

Нагадаємо:

  • 22 березня в РФ українського політв'язня Павла Гриба засудили до 6 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму. Гриб оголосив голодування.
  • Перед вироком політв'язень виступив з останнім словом у суді, не визнав звинувачень і назвав представників ФСБ "бандитами і вбивцями".
  • 25 березня Петрашис заявив, що через оголошене голодування Гриба перевели в окрему камеру.
  • 30 січня 2019 року батько Гриба заявив про його критичний стан, а український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що йому потрібна негайна операція на серці, оскільки стан його здоров'я - надкритичний
  • 26 березня Денисова направила російському омбудсмену Тетяні Москальковій медичні дослідження, що підтверджують важкий стан Гриба і заявила про загрозу його життю через голодування.

Українська правда
Теми: політв'язніРосіяЗеленськийВерховна Рада
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