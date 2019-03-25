Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В российском СИЗО Гриба перевели в отдельную камеру из-за заявление о голодовке

Понедельник, 25 марта 2019, 16:23

В российском СИЗО политузника Павла Гриба, осужденного в РФ к шести годам тюрьмы по обвинению в принуждению к теракту, из-за объявленной голодовки перевели в отдельную камеру.

Об этом заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис, передает российский "Интерфакс".

"Гриб в понедельник написал официальное заявление о голодовке, теперь он будет осмотрен врачом и переведен в отдельную камеру", - сказал Петрашис.

По его словам, члены ОНК предупредили украинца, что в связи с голодовкой он не сможет принимать прописанные ему препараты от гастрита, и это может негативно отразится на его здоровье.

Напомним:

  • Россияне похитили Павла Гриба 24 августа 2017 года на территории Беларуси: украинцу инкриминировали "склонение к теракту". По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.
  • Европейский суд по правам человека в декабре 2018 г. обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья Гриба.
  • 30 января 2019 года отец Павла Гриба заявил о его критическом состоянии.
  • В конце января украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Грибу требуется немедленная операция на сердце, т.к. состояние его здоровья - сверхкритическое.
  • 22 марта в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, он объявил голодовку.
  • Перед приговором Гриб выступил с последним словом в суде, не признал обвинений и назвал представителей ФСБ "бандитами и убийцами".

Темы: Росcияполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
Росcия
Грозев: "Через полгода либо Пригожин будет мертв, либо произойдет второй переворот"
В Литву сбежал еще один офицер РФ: он попросил убежища
Bloomberg: В июле Россия заработала 15 миллиардов долларов от экспорта нефти
Последние новости
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
Все новости...
Реклама: