В российском СИЗО Гриба перевели в отдельную камеру из-за заявление о голодовке

48 просмотров
Понедельник, 25 марта 2019, 17:23

В российском СИЗО политузника Павла Гриба, осужденного в РФ к шести годам тюрьмы по обвинению в принуждению к теракту, из-за объявленной голодовки перевели в отдельную камеру.

Об этом заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис, передает российский "Интерфакс".

"Гриб в понедельник написал официальное заявление о голодовке, теперь он будет осмотрен врачом и переведен в отдельную камеру", - сказал Петрашис.

По его словам, члены ОНК предупредили украинца, что в связи с голодовкой он не сможет принимать прописанные ему препараты от гастрита, и это может негативно отразится на его здоровье.

Напомним:

  • Россияне похитили Павла Гриба 24 августа 2017 года на территории Беларуси: украинцу инкриминировали "склонение к теракту". По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.
  • Европейский суд по правам человека в декабре 2018 г. обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья Гриба.
  • 30 января 2019 года отец Павла Гриба заявил о его критическом состоянии.
  • В конце января украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Грибу требуется немедленная операция на сердце, т.к. состояние его здоровья - сверхкритическое.
  • 22 марта в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, он объявил голодовку.
  • Перед приговором Гриб выступил с последним словом в суде, не признал обвинений и назвал представителей ФСБ "бандитами и убийцами".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия политзаключенные


powered by lun.ua
По теме
Украина предлагает Венгрии ПХГ на случай остановки транзита РФ 25 марта 2019, 16:11
За кого агитирует Останкино, или Внешнеполитический казус Порошенко 25 марта 2019, 15:30
В Украину не пустили двух российских актеров: ездили в оккупированный Крым 25 марта 2019, 15:10
Все новости
Главные новости
Президентские рейтинги: 3 соцслужбы показали большое совместное исследование
Миллиардер предположил, когда Bitcoin обгонит золото по капитализации
Опрос: 84% украинцев собираются идти на выборы
Новый опрос показал шанс для Тимошенко во втором туре
Все новости
мандри

5 мест по всему миру, которые очаруют путешественника

психология

13 ошибок, которые могут разрушить ваше собеседование на работу

Кино

Три фильма Docudays UA 2019, которые вдохновят вас на изменения вокруг

Поиск по сайту
Архив
Весь архів