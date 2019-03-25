В российском СИЗО Гриба перевели в отдельную камеру из-за заявление о голодовке
Понедельник, 25 марта 2019, 16:23
В российском СИЗО политузника Павла Гриба, осужденного в РФ к шести годам тюрьмы по обвинению в принуждению к теракту, из-за объявленной голодовки перевели в отдельную камеру.
Об этом заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис, передает российский "Интерфакс".
"Гриб в понедельник написал официальное заявление о голодовке, теперь он будет осмотрен врачом и переведен в отдельную камеру", - сказал Петрашис.
По его словам, члены ОНК предупредили украинца, что в связи с голодовкой он не сможет принимать прописанные ему препараты от гастрита, и это может негативно отразится на его здоровье.
Напомним:
- Россияне похитили Павла Гриба 24 августа 2017 года на территории Беларуси: украинцу инкриминировали "склонение к теракту". По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.
- Европейский суд по правам человека в декабре 2018 г. обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья Гриба.
- 30 января 2019 года отец Павла Гриба заявил о его критическом состоянии.
- В конце января украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Грибу требуется немедленная операция на сердце, т.к. состояние его здоровья - сверхкритическое.
- 22 марта в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, он объявил голодовку.
- Перед приговором Гриб выступил с последним словом в суде, не признал обвинений и назвал представителей ФСБ "бандитами и убийцами".