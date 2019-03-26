Гриб находится в критическом состоянии – омбудсмен
Политзаключенный Павел Гриб, осужденный в РФ к шести годам тюрьмы по обвинению в принуждении к теракту, находится в критическом состоянии. Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила обращение к коллеге из РФ Татьяне Москальковой.
Об этом 26 марта в Facebook сообщила Денисова.
По словам омбудсмена, голодание Гриба несет угрозу жизни парня.
"Двадцатилетний политзаключенный находится в критическом состоянии. Украинцу необходимо дополнительное медицинское обследование и последующая хирургическая операция", - заявила Денисова.
Она сообщила, что направила обращение и все необходимые медицинские исследования, подтверждающие тяжелое состояние Гриба, Москальковой.
Москалькова, по словам Денисовой, обладает всей необходимой информацией и знает, что непредоставление необходимой медицинской помощи может привести к фатальным последствиям для жизни украинца.
"Я еще раз призвала российского омбудсмена вмешаться в процесс для обеспечения надлежащих условий содержания украинца и оказания медицинской помощи", - написала Денисова.
Напомним:
- 22 марта в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, он объявил голодовку.
- Перед приговором Гриб выступил с последним словом в суде, не признал обвинений и назвал представителей ФСБ "бандитами и убийцами".
- Из-за заявления о голодовке Гриба перевели в отдельную камеру.
- Европейский суд по правам человека в декабре 2018 г. обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья Гриба.
- 30 января 2019 года отец Павла Гриба заявил о его критическом состоянии.
- В конце января украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Грибу требуется немедленная операция на сердце, т.к. состояние его здоровья - сверхкритическое.
- Россияне похитили Павла Гриба 24 августа 2017 года на территории Беларуси: украинцу инкриминировали "склонение к теракту". По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.