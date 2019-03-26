Гриб находится в критическом состоянии – омбудсмен

Политзаключенный Павел Гриб, осужденный в РФ к шести годам тюрьмы по обвинению в принуждении к теракту, находится в критическом состоянии. Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила обращение к коллеге из РФ Татьяне Москальковой.

Об этом 26 марта в Facebook сообщила Денисова.

По словам омбудсмена, голодание Гриба несет угрозу жизни парня.

"Двадцатилетний политзаключенный находится в критическом состоянии. Украинцу необходимо дополнительное медицинское обследование и последующая хирургическая операция", - заявила Денисова.

Она сообщила, что направила обращение и все необходимые медицинские исследования, подтверждающие тяжелое состояние Гриба, Москальковой.

Москалькова, по словам Денисовой, обладает всей необходимой информацией и знает, что непредоставление необходимой медицинской помощи может привести к фатальным последствиям для жизни украинца.

"Я еще раз призвала российского омбудсмена вмешаться в процесс для обеспечения надлежащих условий содержания украинца и оказания медицинской помощи", - написала Денисова.

Напомним: