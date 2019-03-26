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Гриб находится в критическом состоянии – омбудсмен

Вторник, 26 марта 2019, 16:59

Политзаключенный Павел Гриб, осужденный в РФ к шести годам тюрьмы по обвинению в принуждении к теракту, находится в критическом состоянии. Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила обращение к коллеге из РФ Татьяне Москальковой.

Об этом 26 марта в Facebook сообщила Денисова.

По словам омбудсмена, голодание Гриба несет угрозу жизни парня.

"Двадцатилетний политзаключенный находится в критическом состоянии. Украинцу необходимо дополнительное медицинское обследование и последующая хирургическая операция", - заявила Денисова.

Она сообщила, что направила обращение и все необходимые медицинские исследования, подтверждающие тяжелое состояние Гриба, Москальковой.

Москалькова, по словам Денисовой, обладает всей необходимой информацией и знает, что непредоставление необходимой медицинской помощи может привести к фатальным последствиям для жизни украинца.

"Я еще раз призвала российского омбудсмена вмешаться в процесс для обеспечения надлежащих условий содержания украинца и оказания медицинской помощи", - написала Денисова.

Напомним:

  • 22 марта в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, он объявил голодовку.
  • Перед приговором Гриб выступил с последним словом в суде, не признал обвинений и назвал представителей ФСБ "бандитами и убийцами".
  • Из-за заявления о голодовке Гриба перевели в отдельную камеру.
  • Европейский суд по правам человека в декабре 2018 г. обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья Гриба.
  • 30 января 2019 года отец Павла Гриба заявил о его критическом состоянии.
  • В конце января украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Грибу требуется немедленная операция на сердце, т.к. состояние его здоровья - сверхкритическое.
  • Россияне похитили Павла Гриба 24 августа 2017 года на территории Беларуси: украинцу инкриминировали "склонение к теракту". По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеРосcияомбудсмен
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