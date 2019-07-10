Соціологи дізналися, кого українці хочуть бачити прем’єром

Українці після парламентських виборів найбільше хочуть бачити прем’єром Юрія Бойка та Юлію Тимошенко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 25 червня по 7 липня.

Так, Бойка хочуть бачити на чолі Кабміну 12,8%, Тимошенко – 12,3%.

Ще 9,6% воліли б, щоб у прем’єрському кріслі лишився Володимир Гройсман, а 7,7% - щоб його зайняв Ігор Смешко.

При цьому 37,6% не змогли, або відмовилися відповідати на це питання.

Опитування КМІС проходило з 25 червня по 7 липня. Методом особистого інтерв'ю соціологи опитали 2004 респонденти, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.

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