Соціологи дізналися, кого українці хочуть бачити прем’єром

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Середа, 10 липня 2019, 09:27
Колаж УП

Українці після парламентських виборів найбільше хочуть бачити прем’єром Юрія Бойка та Юлію Тимошенко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 25 червня по 7 липня.

Так, Бойка хочуть бачити на чолі Кабміну 12,8%, Тимошенко – 12,3%.

Ще 9,6% воліли б, щоб у прем’єрському кріслі лишився Володимир Гройсман, а 7,7% - щоб його зайняв Ігор Смешко.  

При цьому 37,6% не змогли, або відмовилися відповідати на це питання. 

 

Опитування КМІС проходило з 25 червня по 7 липня. Методом особистого інтерв'ю соціологи опитали 2004 респонденти, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.

Нагадаємо:

  • У червні, згідно з опитуванням КМІС, українці очікували побачити у кріслі прем’єра Юрія Бойка (12,9%), Юлію Тимошенко (11,3%) та Ігоря Смешка (8,1%).
  • Згідно з червневим опитуванням Соціологічної групи "Рейтинг": 13% бачили майбутнім прем’єром Бойка, 11% – Тимошенко і 10% були не проти, щоб залишився Володимир Гройсман. 

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрів прем'єр соціологія


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