Социологи узнали, кого украинцы хотят видеть премьером

Украинцы после парламентских выборов больше всего хотят видеть премьером Юрия Бойко и Юлию Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля.

Так, Бойко хотят видеть во главе Кабмина 12,8%, Тимошенко – 12,3%.

Еще 9,6% предпочли бы, чтобы в премьерском кресле остался Владимир Гройсман, а 7,7% – чтобы его занял Игорь Смешко.

При этом 37,6% не смогли, или отказались отвечать на этот вопрос.

Опрос КМИС проходил с 25 июня по 7 июля. Методом личного интервью социологи опросили 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.