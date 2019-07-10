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Социологи узнали, кого украинцы хотят видеть премьером

Среда, 10 июля 2019, 09:27
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Украинцы после парламентских выборов больше всего хотят видеть премьером Юрия Бойко и Юлию Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля.

Так, Бойко хотят видеть во главе Кабмина 12,8%, Тимошенко – 12,3%.

Еще 9,6% предпочли бы, чтобы в премьерском кресле остался Владимир Гройсман, а 7,7% – чтобы его занял Игорь Смешко. 

 

При этом 37,6% не смогли, или отказались отвечать на этот вопрос.

Опрос КМИС проходил с 25 июня по 7 июля. Методом личного интервью социологи опросили 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.  

Напомним:

  • В июне, согласно опросу КМИС, украинцы ожидали увидеть в кресле премьера Юрия Бойко (12,9%), Юлию Тимошенко (11,3%) и Игоря Смешко (8,1%).
  • Согласно июньскому опросу социологической группы "Рейтинг": 13% видели будущим премьером Бойко, 11% – Тимошенко и 10% были не против, чтобы остался Владимир Гройсман.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровпремьерсоциология
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