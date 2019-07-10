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Лишилося 5 днів, щоб змінити місце голосування

Середа, 10 липня 2019, 11:27

Термін для зміни місця голосування на дострокових парламентських виборах закінчується 15 липня.

Про це нагадала Центральна виборча комісія у Facebook.

"Звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців для тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси можливо не пізніше як за п’ять днів до дня голосування", – написали члени Комісії.

Вони також довели до відома виборців, що у вихідні органи ведення ДРВ працюватимуть "у повноцінному робочому режимі".

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 Нагадаємо:

  • У травні ЦВК скасувала норму про необхідність підтверджуючого документа у випадку зміни місця голосування. Тепер потрібен лише паспорт.
  • Вибори до Верховної ради відбудуться 21 липня.

Українська правда

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Теми: ЦВКвибори
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