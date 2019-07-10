Лишилося 5 днів, щоб змінити місце голосування

Термін для зміни місця голосування на дострокових парламентських виборах закінчується 15 липня.

Про це нагадала Центральна виборча комісія у Facebook.

"Звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців для тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси можливо не пізніше як за п’ять днів до дня голосування", – написали члени Комісії.

Вони також довели до відома виборців, що у вихідні органи ведення ДРВ працюватимуть "у повноцінному робочому режимі".

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