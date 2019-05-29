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Тепер для зміни місця голосування потрібен лише паспорт

Середа, 29 травня 2019, 15:59

ЦВК скасувала норму про необхідність надання підтверджуючого документа при зміні місця голосування.

Як повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", на засіданні у середу ЦВК внесла зміни до своєї постанови №893 від 13 вересня 2012 року, якою виключила необхідність при зміні місця голосування надавати підтверджуючий документ.

"Відтепер лише заява і паспорт", - зазначає "ОПОРА".

Пізніше в прес-службі ЦВК повідомили, що "порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси тепер не передбачає подання документів (копій документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси".

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • 24 травня в Україні стартував процес тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах Верховної Ради.
  • Перед другим туром президентських виборів багато людей, які хотіли змінити місце голосування, у Києві зіткнулися з проблемою довжелезних черг у відділах ведення держреєстру виборців.
  • 28 травня у громадянській мережі "ОПОРА" повідомили, що українці, які змінять місце голосування перед виборами до Верховної Ради, отримають лише один бюлетень на виборчий дільниці – за партійними списками. Процедуру можна пройти до 15 липня включно.

Українська правда
Теми: ЦВКвибориВерховна Рада
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