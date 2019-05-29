Тепер для зміни місця голосування потрібен лише паспорт

ЦВК скасувала норму про необхідність надання підтверджуючого документа при зміні місця голосування.

Як повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", на засіданні у середу ЦВК внесла зміни до своєї постанови №893 від 13 вересня 2012 року, якою виключила необхідність при зміні місця голосування надавати підтверджуючий документ.

"Відтепер лише заява і паспорт", - зазначає "ОПОРА".

Пізніше в прес-службі ЦВК повідомили, що "порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси тепер не передбачає подання документів (копій документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси".

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