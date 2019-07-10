Осталось 5 дней, чтобы изменить место голосования

Срок для изменения места голосования на досрочных парламентских выборах истекает 15 июля.

Об этом напомнила Центральная избирательная комиссия в Facebook.

"Обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей для временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса возможно не позднее чем за пять дней до дня голосования", - написали члены Комиссии.

Они также поставили избирателей в известность, что в выходные органы ведения ДРВ работать "в полноценном рабочем режиме".

Читайте также: Кого украинцы проводят в Раду по спискам. Моделирование

Напомним: