Осталось 5 дней, чтобы изменить место голосования

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Среда, 10 июля 2019, 11:27

Срок для изменения места голосования на досрочных парламентских выборах истекает 15 июля.

Об этом напомнила Центральная избирательная комиссия в Facebook.

"Обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей для временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса возможно не позднее чем за пять дней до дня голосования", - написали члены Комиссии.

Они также поставили избирателей в известность, что в выходные органы ведения ДРВ работать "в полноценном рабочем режиме".

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 Напомним:

  • В мае ЦИК отменила норму о необходимости подтверждающего документа в случае смены места голосования. Теперь нужен только паспорт.
  • Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Украинская правда

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Темы: ЦИК виборы


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