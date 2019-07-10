В Україні осіли 15 "злодіїв у законі", з них 12 доларових мільйонерів – Аброськін

Джерело: перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін у Facebook.

В Національній поліції констатують, що в Україні "злодії в законі" проникають у всі сфери державного життя, правоохоронці закликають до зміни законодавства.

Пряма мова: "На сьогодні в нашій країні постійно перебуває п`ятнадцять "законників", з них дванадцять – доларові мільйонери, не з одним мільйоном на рахунках. Такі ж й злочинні так звані авторитети".

Аброськін пояснює, що вони "зовсім інші, аніж вори 80-х років", оскільки "беруть активну участь у всіх виборчих процесах в нашій державі, та скрізь мають своїх ставлеників".

"Вони стали вже свого роду злодійськими "топ-менеджерами". З ними потрібно боротися вже негайно, бо вони проникають у всі державні інституції, великі енергетичні та медійні компанії, правоохоронні та судові органи нашої країни".

"Для боротьби з ними та їх злочинними зв’язками потрібний відповідний інструмент – новий закон. Щоб від цих лідерів злочинного світу цуралися всі, як від епідемії, а інакше вони будут вражати все більше й більше наших державних інституцій та знищувати країну зсередини.

Що було раніше: У 2018 році Аброськін скаржився, що в останні роки в Україну як бджоли на мед злітаються кримінальні авторитети.

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