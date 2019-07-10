В Украине осели 15 "воров в законе", из них 12 долларовых миллионеров – Аброськин
Источник: первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
В Национальной полиции констатируют, что в Украине "воры в законе" проникают во все сферы государственной жизни, правоохранители призывают к изменению законодательства.
Прямая речь: "На сегодня в нашей стране постоянно находится пятнадцять "законников", из них двенадцать – долларовые миллионеры, не с одним миллионом на счетах".
Аброськин объясняет, что они "совсем другие, чем воры 80-х годов", поскольку "активно участвуют во всех избирательных процессах в нашем государстве, и везде имеют своих ставленников".
"Они стали уже своего рода воровскими "топ-менеджерами". С ними нужно бороться уже немедленно, потому что они проникают во все государственные учреждения, крупные энергетические и медийные компании, правоохранительные и судебные органы нашей страны".
"Для борьбы с ними и их преступными связями нужен соответствующий инструмент - новый закон. Чтобы от этих лидеров преступного мира сторонились все, как от эпидемии, а иначе они будут поражать все больше и больше наших государственных институтов и уничтожать страну изнутри.
Что было раньше: В 2018 году Аброськин жаловался, что в последние годы в Украину как пчелы на мед слетаются криминальные авторитеты.
История вопроса:
- В 2018 году правоохранители выдворили из Украины 11 воров в законе.
- Председатель Нацполиции Сергей Князев жаловался, что преступники находят выход из ситуации: меняют документы в государствах, где имеют гражданство, и снова пытаются проникнуть в Украину.
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