Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи

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Среда, 10 июля 2019, 12:14

Президент Владимир Зеленский в Борисполе заставил секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка покинуть официальную встречу.

Сначала он отчитал директора Бориспольской больницы, что тот не решает стратегические вопросы функционирования больницы с местной властью.

Директор больницы сказал, что крайне необходимо построить новый корпус – а президент оборвал его: "Вы же локальные вещи решаете! Вам нужно поднять на ноги эту больницу. Поднять очень быстро, потому что люди в страшных условиях".

"У меня вопрос: почему райадминистрация, обладминистрация, мэр и Вы не сели за один стол? Вы директор! Почему Вы не сказали: стратегический вопрос, стратегическая больница – из Борисполя, не дай Бог что-то будет, всех людей везут к вам. У вас терапевтическое отделение. У людей спросили там на втором этаже: ужасные условия, люди по 3 часа сидят. Я спросил у людей: инсулина нет... Почему вы поменяли инсулин? Человек говорит: у меня теперь зрения нет", – возмутился Зеленский.

Когда слово взял Ярослав Годунок, президент заявил: "Когда Вы начнете решать вопросы стоя, не занимаясь пиаром и рекламой... Пожалуйста, спрячьте телефон и подойдите к микрофону, скажите: в чем проблема, как ее решить. Я на телевидении 20 лет работал – знаю, что камера – это все, но сейчас есть более важные вопросы".

Годунок заявил, что глава Бориспольской райадминистрации Александра Туренко "отжал" у города больницу: сделал основателем только район – и город теперь не может вкладывать в нее бюджетные средства.

Зеленский ответил, что возможно софинансирование.

Дополняется...

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Темы: Зеленский Борисполь местная власть


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