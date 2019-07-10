Президент Владимир Зеленский в Борисполе заставил секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка покинуть официальную встречу, найдя информацию о его судимости.

Сначала глава государства отчитал директора Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения, что тот не решает стратегические вопросы функционирования больницы с местной властью.

Директор больницы сказал, что крайне необходимо построить новый корпус – а президент оборвал его: "Вы же локальные вещи решаете! Вам нужно поднять на ноги эту больницу. Поднять очень быстро, потому что люди в страшных условиях".

"У меня вопрос: почему райадминистрация, обладминистрация, мэр и Вы не сели за один стол?.. У людей спросили: ужасные условия, люди по 3 часа сидят. Я же спросил у людей: инсулина нет... Почему вы поменяли инсулин? Человек говорит: у меня теперь зрения нет", – возмутился Зеленский.

Когда слово взял Ярослав Годунок, президент упрекнул его за позу: "Пожалуйста, спрячьте телефон и подойдите к микрофону, скажите: в чем проблема, как ее решить. Я на телевидении 20 лет работал, знаю, что камера – это все, но сейчас есть более важные вопросы".

Годунок заявил, что глава Бориспольской райадминистрации Александра Туренко "отжал" у города больницу: сделал основателем только район – и город теперь не может вкладывать в нее бюджетные средства.

Зеленский ответил, что возможно софинансирование.

Новый глава Киевской областной госадминистрации Михаил Бно-Айриян заявил: "Нет диалога и нет консенсуса, у каждого свой интерес – в том числе, коммерческий. И вот к чему это привело: ужасная больница в 2 километрах от современного Бориспольского аэропорта".

Годунок заявил, что в больницу купили слишком дорогой мамограф и хотят еще один купить, лишний – а на городской совет "сбросили" все проблемы: и дороги, и льготы, и финансирование лекарств.

"Мне не нужен пиар, все сбросили на городской совет и на весь этот бюджет дотационный. Вот почему нет денег в больнице", – заявил он.

Зеленский ответил: "Эти проблемы важны, но у вас проблема одна – в Вашем лице – что Вы начинаете в целом очень много говорить, не решая ни одной проблемы".

Выслушав комментарии городского главы Борисполя Анатолия Федорчука и руководителя райадминистрации Александра Туренко, президент попросил написать с главой ОГА план, "чтобы за год была новая бориспольская клиника" – а если ничего не решат, всех уволят.

А о Годунке Зеленский сказал: "Когда человек очень много кричит, я всегда прошу найти мне что-то в интернете о нем. Я тут прочитал: газета – скажите, правда это или нет. Член "Батькивщины", секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по ч. 3 ст. 142 УК – "разбой, совмещенный с нанесением тяжких телесных повреждений". Ярослав Николаевич, это Вы?".

"Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты. Плохо слышишь меня? Я Вас спрашиваю, это Вы? Будете на райдминистрации кричать", – сказал Зеленский, когда Годунок начал спорить, и добавил: "Exit ... Иди гуляй, Господи".

Годунка вывели из зала, а Зеленский извинился перед присутствующими за эмоции: "Не люблю бандитов просто".

"Ща позвоню Баканову (руководитель СБУ) по поводу этого черта. Смс-ки, он говорит" – сказал Зеленский по-русски, когда все начали расходиться. Годунок, оправдываясь, говорил, что президенту смс-ками шлют "глупости всякие".

Позже Ярослав Годунок заявил "Украинской правде", что подаст в суд на Владимира Зеленского, а также сам пойдет в Службу безопасности Украины, чтобы та его проверила.

Отметим, что Ярослав Годунок является депутатом горсовета Борисполя от "Батькивщины" и он баллотируется в парламент в округе №98.

Проверено УП: Святошинский райсуд Киева решением от 16 мая 2002 года, которое есть в распоряжении "Украинской правды", осудил Ярослава Годунка к 5 годам, поскольку тот как водитель машины "Беркута" (МВД) участвовал в квартирных кражах, – но освободил от отбывания наказания, установив испытательный срок на 3 года с учетом раскаяния и возмещения вреда. По закону, судимость считается погашенной по завершении срока наказания.

Скрин-шот из решения Святошинского райсуда от 16.05.2002

Ярослав Годунок фигурировал также в деле против "Поры" в 2004 году.