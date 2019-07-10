Возле Кремля задержали 7 активистов: вышли в защиту крымских татар
Семь активистов задержали на Красной площади с плакатами против уголовных дел, которые заводят в России и на оккупированных территориях, в отношении крымских татар.
Об этом сообщает телеканал "Дождь".
Отмечается, что участники акции держали в руках плакаты "Борьба с терроризмом в Крыму - это борьба с инакомыслием", "Наши дети не террористы", "Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку в Крыму".
Есть информация, что задержанных везут в ОВД "Китай-город", а некоторым участникам акции удалось покинуть Красную площадь до задержания.
Сообщается, что акция связана с запланированным на 11 июля рассмотрением жалобы на приговор четверым крымским татарам в Верховном суде.
Напомним:
- 18 июня Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону признал крымчан виновными в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической, и приговорил их к сроку от 12 до 17 лет строгого режима.
- В частности, Теймуру Абдуллаеву - 17 лет, Узеиру Абдуллаеву - 13 лет, Рустему Исмаилову - 14 лет, Айдеру Салединову и Эмилю Джемаденову - 12 лет.
- При этом представители "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы достижения этой цели и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
- Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированными по религиозному признаку.
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