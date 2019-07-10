Семь активистов задержали на Красной площади с плакатами против уголовных дел, которые заводят в России и на оккупированных территориях, в отношении крымских татар.

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Отмечается, что участники акции держали в руках плакаты "Борьба с терроризмом в Крыму - это борьба с инакомыслием", "Наши дети не террористы", "Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку в Крыму".

Активисты на Красной площади фото: FB Тетяна Печончик

Есть информация, что задержанных везут в ОВД "Китай-город", а некоторым участникам акции удалось покинуть Красную площадь до задержания.

Как сообщает волонтер "Мемориала" Александра Криленкова среди задержанных есть отец одного из политзаключенных Решат Емирусеинов.

"Задержаны 7 человек: Гафаров Сияр Рустемович 1952, Люманов Эскендер Изетович 1964, Мустафаев Энвер Сеитович 1951, Решат Эмирусеинов (отец политузника) 25.07.1950, Сейтмеметов Энвер (22.11.1951) активист национального движения и учитель истории", - написала она в Facebook.

Сообщается, что акция связана с запланированным на 11 июля рассмотрением жалобы на приговор четверым крымским татарам в Верховном суде.

фото "Дождь" Василий Полонский

Напомним: