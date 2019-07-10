Возле Кремля задержали 7 активистов: вышли в защиту крымских татар

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Среда, 10 июля 2019, 12:17

Семь активистов задержали на Красной площади с плакатами против уголовных дел, которые заводят в России и на оккупированных территориях, в отношении крымских татар.

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Отмечается, что участники акции держали в руках плакаты "Борьба с терроризмом в Крыму - это борьба с инакомыслием", "Наши дети не террористы", "Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку в Крыму".

 
Активисты на Красной площади
фото: FB Тетяна Печончик

Есть информация, что задержанных везут в ОВД "Китай-город", а некоторым участникам акции удалось покинуть Красную площадь до задержания.

Сообщается, что акция связана с запланированным на 11 июля рассмотрением жалобы на приговор четверым крымским татарам в Верховном суде.

 
фото "Дождь" Василий Полонский

Напомним:

  • 18 июня Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону признал крымчан виновными в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической, и приговорил их к сроку от 12 до 17 лет строгого режима.
  • В частности, Теймуру Абдуллаеву - 17 лет, Узеиру Абдуллаеву - 13 лет, Рустему Исмаилову - 14 лет, Айдеру Салединову и Эмилю Джемаденову - 12 лет.
  • При этом представители "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы достижения этой цели  и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
  • Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированными по религиозному признаку.

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Темы: крымские татары Крым Росcия активисты


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