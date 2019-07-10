Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возле Кремля задержали 7 крымских татар с плакатами "Наши дети не террористы"

Среда, 10 июля 2019, 12:17

Семь активистов задержали на Красной площади с плакатами против уголовных дел, которые заводят в России и на оккупированных территориях, в отношении крымских татар.

Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Отмечается, что участники акции держали в руках плакаты "Борьба с терроризмом в Крыму - это борьба с инакомыслием", "Наши дети не террористы", "Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку в Крыму".

 
Активисты на Красной площади
фото: FB Тетяна Печончик

Есть информация, что задержанных везут в ОВД "Китай-город", а некоторым участникам акции удалось покинуть Красную площадь до задержания.

Как сообщает волонтер "Мемориала" Александра Криленкова среди задержанных есть отец одного из политзаключенных Решат Емирусеинов.

"Задержаны 7 человек: Гафаров Сияр Рустемович 1952, Люманов Эскендер Изетович 1964, Мустафаев Энвер Сеитович 1951, Решат Эмирусеинов (отец политузника) 25.07.1950, Сейтмеметов Энвер (22.11.1951) активист национального движения и учитель истории", - написала она в Facebook.

Сообщается, что акция связана с запланированным на 11 июля рассмотрением жалобы на приговор четверым крымским татарам в Верховном суде.

 
фото "Дождь" Василий Полонский

Напомним:

  • 18 июня Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону признал крымчан виновными в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической, и приговорил их к сроку от 12 до 17 лет строгого режима.
  • В частности, Теймуру Абдуллаеву - 17 лет, Узеиру Абдуллаеву - 13 лет, Рустему Исмаилову - 14 лет, Айдеру Салединову и Эмилю Джемаденову - 12 лет.
  • При этом представители "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы достижения этой цели  и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.
  • Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированными по религиозному признаку.

"Украинская правда" в Threads

Темы: крымские татарыКрымРосcияактивисты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
крымские татары
Украинку Умерову будут держать в СИЗО до октября. Россия до сих пор скрывает детали дела
В Украине отмечают День крымскотатарского флага: история и значение
Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: