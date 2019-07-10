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Зеленський посперечався з головою Борисполя про фекалії в озері

Середа, 10 липня 2019, 12:54

Джерело: Українська правда

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з посадовцями у Борисполі посперечався з міським головою Анатолієм Федорчуком про забруднення озер фекаліями.

Володимир Зеленський: Мені дали на вході, якась людина дала, є такі питання. Написано: чому в минулому році витрачено 17 мільйонів гривень на очищення озер в Борисполі, а за фактом в деяких озерах на дні майже метр… не хочу читати, що тут вони написали.

Анатолій Федорчук: Я в таких випадках кажу в правоохоронні органи – і перевіряйте. Тому що я не краду.

Володимир Зеленський: Так озера чистити будемо?

Анатолій Федорчук: Це мається на увазі, що не почистили?

Володимир Зеленський: Ну звичайно, мається на увазі… вам прочитать? Метр фекалій, там написано.

Анатолій Федорчук: Я не знаю, яке це озеро, вся справа в тому, що, на жаль, культура наших людей низька. Ми почистили озеро, а окремі індивідуальності…

Володимир Зеленський: Вони метр нагадили? … Ви що знущаєтесь?

Анатолій Федорчук: Це про культуру людей говорить. Ми дуже багато сьогодні грошей вклали, створюємо зони відпочинку

Володимир Зеленський: (сміючись) Я такого ще не чув. Люди винні, що ми не почистили.

Анатолій Федорчук: Коли ми запросили туди водолазів, вони відмовились туди спускатись. Це я розказую реалії.

Володимир Зеленський: Це хтось з міністрів, я пам’ятаю, я ще не був президентом, сказав, що у нас люди, проблема в тому, що вони дуже багато їдять (у 2017 році міністр соцполітики Андрій Рева сказав, що українці більше німців витрачають на харчування, бо більше їдять – УП). А у вас зворотня ситуація – вони дуже багато… 

Знати більше: Торговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського. Досьє

Історія питання:

  • 10 липня Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації Михайла Бно-Айріяна.
  • Цього ж дня на зустрічі у Борисполі президент вигнав секретаря міськради Ярослава Годунка покинути офіційну зустріч.

Соня Лукашова, УП

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Теми: Зеленський
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