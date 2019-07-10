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Зеленский поспорил с главой Борисполя о фекалиях в озере

Среда, 10 июля 2019, 12:54

Источник: Украинская правда

Президент Владимир Зеленский на встрече с чиновниками в Борисполе поспорил с мэром Анатолием Федорчуком о загрязнении озер фекалиями.

Владимир Зеленский: Мне дали на входе, какой-то человек дал, есть такие вопросы. Написано: почему в прошлом году потрачено 17 миллионов гривен на очистку озер в Борисполе, а по факту в некоторых озерах на дне почти метр... не хочу читать, что здесь они написали.

Анатолий Федорчук: Я в таких случаях говорю в правоохранительные органы – и проверяйте. Потому что я не ворую.

Владимир Зеленский: Так озера чистить будем?

Анатолий Федорчук: Это имеется в виду, что не почистили?

Владимир Зеленский: Ну конечно, имеется в виду... вам прочитать? Метр фекалий, там написано.

Анатолий Федорчук: Я не знаю, какое это озеро, все дело в том, что, к сожалению, культура наших людей низкая. Мы почистили озеро, а отдельные индивидуальности...

Владимир Зеленский: Они метр нагадили? Вы что издиваетесь?

Анатолий Федорчук: Это о культуре людей говорит. Мы очень много сегодня денег вложили, создаем зоны отдыха.

Владимир Зеленский: (засмеялся) Я такого еще не слышал. Люди виноваты, что мы не почистили.

Анатолий Федорчук: Когда мы пригласили туда водолазов, они отказались туда спускаться. Это я рассказываю реалии.

Владимир Зеленский: Это кто-то из министров, я помню, я еще не был президентом, сказал, что у нас люди, проблема в том, что они очень много едят (в 2017 году министр соцполитики Андрей Рева сказал, что украинцы больше немцев тратят на питание, потому что больше едят – УП). А у вас обратная ситуация – они очень много...

Знать больше: Торговец из Приднестровья, сторонник воссоединения "братских народов", одногруппник Разумкова и другие ставленники Зеленского. Досье

История вопроса:

  • 10 июля Зеленский назначил главой Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.
  • В этот же день на встрече в Борисполе президент выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Зеленский
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