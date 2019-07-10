У Білорусі засудили до двох років колонії бойовика ОРДО: сам здався КДБ

2196 переглядів
Середа, 10 липня 2019, 14:36

Брестський обласний суд Білорусі засудив до двох років в'язниці 44-річного білоруса за звинуваченням в участі у збройному конфлікті на Донбасі на боці бойовиків окупованих районів Донецької області.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що чоловіка визнали винним в участі у збройному конфлікті на території іноземної держави і присудили покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки в колонії загального режиму.

Повідомляється, що обвинувачений – житель Бреста. До того, як поїхав на Донбас, працював на одному з підприємств міста. Раніше тричі притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і розкрадання.

За даними видання, службу в білоруській армії обвинувачений не проходив за станом здоров’я. На Донбас приїхав в 2015 році. 

Він пояснив суду, що "записався добровольцем з ідейних міркувань". Його зарахували "рядовим в штурмовий полк морської піхоти". Спочатку був "заступником командира" бойової машини, потім – гранатометником. Воював під позивним "Ветерок". 

Зокрема, брав участь в бойових діях в селі Коминтернове (Пікузи) Волноваського району Донецької області. У 2017 році полетів до Сирії.

Також повідомляється, що 22 травня 2018 року білоруса зарахували рядовим в батальйон так званої "донецької народної міліції".

Наприкінці 2018 року поїхав в Брест у відпустку. Але повертатися назад не збирався через, як він заявив, "офіцерське свавілля" в збройних формуваннях бойовиків. 

Зазначається, що у Бресті чоловік написав явку з повинною і відніс її в КДБ, після чого проти нього порушили кримінальну справу. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Білорусь ДНР Донбас війна суд


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Лукашенко: Ми з Путіним дали відповідь, чи увійде Білорусь до складу РФ 9 липня 2019, 13:04
Лукашенко відповів Зеленському стосовно зустрічі з Путіним у Мінську 8 липня 2019, 18:35
Феєрверк, який вбив жінку у Білорусі, зробили в Росії 4 липня 2019, 12:59
Усі новини
Головні новини
Путін після розмови із Зеленським обговорив Україну з Радбезом
Зеленський хоче, щоб попередників не було на виборах і серед адвокатів
Порошенко відреагував на ініціативу Зеленського щодо його люстрації
Посли країн G7 розкритикували ідеї Зеленського про нову люстрацію
Усі новини
думка

9 помилок, яких припускаються протягом перших 10 хвилин робочого дня

Кіно

Чи можливе кіно без реальних акторів

їжа

Що варто знати про шоколадні смаколики