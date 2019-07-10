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В Беларуси приговорили к двум годам колонии боевика ОРДО: сам сдался КГБ

Среда, 10 июля 2019, 14:36

Брестский областной суд Беларуси приговорил к двум годам тюрьмы 44-летнего белоруса по обвинению в участии в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне боевиков оккупированных районов Донецкой области.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что мужчину признали виновным в участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства и присудили наказание в виде лишения свободы на 2 года в колонии общего режима.

Сообщается, что обвиняемый - житель Бреста. До того, как уехал в Донбасс, работал на одном из предприятий города. Ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи и хищения.

По данным издания, службу в белорусской армии обвиняемый не проходил по состоянию здоровья. На Донбасс приехал в 2015 году.

Он пояснил суду, что "записался добровольцем по идейным соображениям". Его зачислили "рядовым в штурмовой полк морской пехоты". Сначала был "заместителем командира" боевой машины, потом - гранатометчиком. Воевал под позывным "Ветерок".

В частности, принимал участие в боевых действиях в селе Коминтерново (Пикуза) Волновахского района Донецкой области. В 2017 году полетел в Сирию.

Также сообщается, что 22 мая 2018 года белоруса зачислили рядовым в батальон так называемой "донецкой народной милиции". 

В конце 2018 года уехал в Брест в отпуск. Но возвращаться назад не собирался из-за, как он заявил, "офицерского беспредела" в вооруженных формированиях боевиков.

Отмечается, что в Бресте мужчина написал явку с повинной и отнес ее в КГБ, после чего против него возбудили уголовное дело.

Темы: БеларусьДНРДонбассвойнасуд
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