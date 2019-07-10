Шахтарі Донбасу поскаржилися бойовикам на компанію Курченка – росЗМІ 

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Середа, 10 липня 2019, 15:43

Працівники шахт Донбасу, що знаходяться на окупованій території, поскаржилися так званій владі "ЛНР" на компанію "Внешторгсервіс" Сергія Курченка, яка затримує оплату за вже поставлене вугілля.

Про це повідомляють журналісти російського РБК.

Асоціація промисловців і надрокористувачів самопроголошеної Луганської народної республіки направила так званому "уряду "ЛНР" скаргу від імені вугільних підприємств на заборгованість компанії "Внешторгсервіс" за поставлене вугілля, через що робітники не отримують зарплату і погрожують страйками.

"Внешторгсервіс", що знаходиться під операційним контролем бізнесмена-втікача Сергія Курченка, який ще в 2014 року втік з України.

За даними Асоціації промисловців і надрокористувачів ЛНР, заборгованість "Внешторгсервіса" перед одним з вугільних підприємств ( "Укрімпекс") на 21 червня становила близько 133 млн руб.

Нагадаємо:

  • 13 жовтня 2018 бойовики віддали "Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат", що входить до складу "СКМ" Ріната Ахметова, компанії "Внєшторгсервіс", пов'язаній олігархом-втікачем та "бухгалтером сім'ї Януковича" Сергієм Курченком. 

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Теми: Курченко ОРДЛО


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