Шахтеры Донбасса пожаловались на компанию Курченко – росСМИ

Работники шахт Донбасса, находящееся на оккупированной территории, пожаловались так называемым властям "ЛНР" на компанию "Внешторгсервис" Сергея Курченко, которая задерживает оплату за уже поставленный уголь.

Об этом сообщают журналисты российского РБК.

Ассоциация промышленников и недропользователей самопровозглашенной Луганской народной республики направила правительству "ЛНР" жалобу от имени угольных предприятий на задолженность компании "Внешторгсервис" за поставленный уголь, из-за чего рабочие не получают зарплату и угрожают забастовками.

"Внешторгсервис" находится под операционным контролем беглого бизнесмена Сергея Курченко, который ещё в 2014 году бежал с Украины.

По данным так называемой "Ассоциации промышленников и недропользователей ЛНР", задолженность "Внешторгсервиса" перед одним из угольных предприятий ("Укримпекс") на 21 июня составляла около 133 млн руб.

Напомним: