Чиновник, которого Зеленский назвал бандитом, был ЗЕагитатором, а теперь хочет судиться

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок говорит, что подаст в суд на президента Владимира Зеленского, который назвал его разбойником.

Об этом Годунок сказал в комментарии "Украинской правде".

Он утверждает, что утром 11 июля самостоятельно придет в Службу безопасности и готов к проверкам.

"Не надо давить – я сам приду. Приду, пожалуйста, сдамся, готов к обыскам, ко всякой глупости. Пожалуйста, пусть проверяют. Я категорически за. Но после этого я обязательно пойду в суд", – заверил Годунок.

Чиновник утверждает, что подаст иск к президенту "об оскорблении чести и достоинства" и пожалуется в Государственный бюро расследований.

"Я в ГБР сегодня напишу заявление на незаконные действия президента и незаконное указание, которое он дал СБУ, давить на меня", – сказал секретарь горсовета.

Он говорит, что действия Зеленского воспринимает как давление и угрозы.

"Я вообще в шоке ... Вы видели поведение, я за этого человека голосовал, я этого человека поддержал, я агитировал за него", – добавил мужчина.

Годунок связывает конфликт с тем, что его конкурент на выборах в Верховную Раду, кандидат от "Слуги народа" Сергей Бунин не имеет достаточной поддержки.

"Они увидели, что нет рейтинга. В результате, его (Зеленского – УП) команда посмотрела по рейтингам, что он (Бунин – УП) проигрывает, он не имеет авторитета, и они подсунули бумажку или СМСку ему на меня", – сказал Годунок.

Комментируя обстоятельства уголовного дела, в котором он был осужден в 2002 году, чиновник назвал его сфальсифицированным.

"Она (судимость – УП) погашена давным давно, но это дело было фальсификация против меня моего руководства полка "Беркут"... У меня есть дача ложных показаний руководства полка "Беркут", моих коллег... Тогда меня преследовали, что я пошел против своего руководителя, крышевал наркопритон", – объясняет бориспольской чиновник.

Годунок также уверяет, что его неоднократно преследовали после 2002 года. В частности, якобы подбрасывали наркотики и подозревали в терроризме, когда он был в партии "Пора", представители которой во времена Оранжевой революции активно участвовали в протестах.

В то же время, как свидетельствует приговор, которым Годунка приговорили к условному сроку, он частично признал свою вину, среди смягчающих обстоятельств указано его "искреннее раскаяние".

Отрывок приговора, которым располагает УП

На просьбу прокомментировать это Годунок ответил, что он ничего не признавал, и снова заверил, что дело сфальсифицировали.

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