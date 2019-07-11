"Так Кремль "виконує" Мінські угоди": МЗС України засудило обстріл автоколони на Донбасі

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Четвер, 11 липня 2019, 00:23

Міністерство закордонних справ України засудило обстріл вантажівки українських військових у районі Гранітного, у результаті якого загинув 1 військовослужбовець.

Речниця МЗС Катерина Зеленко наголосила, що "обстріл автоколони з боку гібридних військ РФ є неприпустимим порушенням Мінських угод".

"Саме так Кремль "хоче" припинення вогню в Україні і "намагається з усіх сил виконувати" Мінські угоди. Боюся, що це не кінець. У дусі Ради Європи, Росія не зупиниться", - підкреслив заступник міністра Єгор Божок.

Нагадаємо:

  • В районі південної околиці Гранітного ворожим ПТРК був уражений вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил. 1 український військовий загинув, ще 1 - отримав поранення середньої важкості.
  • За даними джерела "Української правди", під обстріл потрапило авто з колони, в якій пересувався голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко. Сам він не постраждав.
  • У прес-центрі штабу ООС не підтвердили і не спростували цю інформацію.
  • Пізніше у прес-службі президента підтвердили, що автомобіль із Кириленком"стояв неподалік" і не постраждав.

Українська правда

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Теми: обстріл Донбас Росія МЗС


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