Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Так Кремль "виконує" Мінські угоди": МЗС України засудило обстріл автоколони на Донбасі

Четвер, 11 липня 2019, 00:23

Міністерство закордонних справ України засудило обстріл вантажівки українських військових у районі Гранітного, у результаті якого загинув 1 військовослужбовець.

Речниця МЗС Катерина Зеленко наголосила, що "обстріл автоколони з боку гібридних військ РФ є неприпустимим порушенням Мінських угод".

"Саме так Кремль "хоче" припинення вогню в Україні і "намагається з усіх сил виконувати" Мінські угоди. Боюся, що це не кінець. У дусі Ради Європи, Росія не зупиниться", - підкреслив заступник міністра Єгор Божок.

Нагадаємо:

  • В районі південної околиці Гранітного ворожим ПТРК був уражений вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил. 1 український військовий загинув, ще 1 - отримав поранення середньої важкості.
  • За даними джерела "Української правди", під обстріл потрапило авто з колони, в якій пересувався голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко. Сам він не постраждав.
  • У прес-центрі штабу ООС не підтвердили і не спростували цю інформацію.
  • Пізніше у прес-службі президента підтвердили, що автомобіль із Кириленком"стояв неподалік" і не постраждав.

Українська правда
Теми: обстрілДонбасРосіяМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
обстріл
Кількість загиблих через атаку на Білопілля зросла
У Запорізькій області через обстріл окупантів загинула жінка
Нічна ворожа атака на південь: ППО знищила 6 "Калібрів" і 25 "Шахедів" – командування
Останні новини
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
Усі новини...
Реклама: