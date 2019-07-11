"Так Кремль "виконує" Мінські угоди": МЗС України засудило обстріл автоколони на Донбасі
Міністерство закордонних справ України засудило обстріл вантажівки українських військових у районі Гранітного, у результаті якого загинув 1 військовослужбовець.
Речниця МЗС Катерина Зеленко наголосила, що "обстріл автоколони з боку гібридних військ РФ є неприпустимим порушенням Мінських угод".
Strongly condemn the missile attack of RU hybrid forces on Ukrainian military truck near #Hranitne with one Ukrainian soldier killed and another one wounded. An unacceptable violation of #MinskAgreements #StopRussianAggression— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 10 июля 2019 г.
"Саме так Кремль "хоче" припинення вогню в Україні і "намагається з усіх сил виконувати" Мінські угоди. Боюся, що це не кінець. У дусі Ради Європи, Росія не зупиниться", - підкреслив заступник міністра Єгор Божок.
This is how #Kremlin "wants" ceasefire in #Ukraine and "tries its best to implement" #MinskAgreements. Afraid, it's not the end. Inspired by #CouncilofEurope, #Russia will not stop Soldier killed by rocket fired at Donetsk Oblast governor’s motorcade https://t.co/ja48VXIrAv— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 10 июля 2019 г.
Нагадаємо:
- В районі південної околиці Гранітного ворожим ПТРК був уражений вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил. 1 український військовий загинув, ще 1 - отримав поранення середньої важкості.
- За даними джерела "Української правди", під обстріл потрапило авто з колони, в якій пересувався голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко. Сам він не постраждав.
- У прес-центрі штабу ООС не підтвердили і не спростували цю інформацію.
- Пізніше у прес-службі президента підтвердили, що автомобіль із Кириленком"стояв неподалік" і не постраждав.
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