"Так Кремль "виконує" Мінські угоди": МЗС України засудило обстріл автоколони на Донбасі

Міністерство закордонних справ України засудило обстріл вантажівки українських військових у районі Гранітного, у результаті якого загинув 1 військовослужбовець.

Речниця МЗС Катерина Зеленко наголосила, що "обстріл автоколони з боку гібридних військ РФ є неприпустимим порушенням Мінських угод".

Strongly condemn the missile attack of RU hybrid forces on Ukrainian military truck near #Hranitne with one Ukrainian soldier killed and another one wounded. An unacceptable violation of #MinskAgreements #StopRussianAggression — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 10 июля 2019 г.

"Саме так Кремль "хоче" припинення вогню в Україні і "намагається з усіх сил виконувати" Мінські угоди. Боюся, що це не кінець. У дусі Ради Європи, Росія не зупиниться", - підкреслив заступник міністра Єгор Божок.

This is how #Kremlin "wants" ceasefire in #Ukraine and "tries its best to implement" #MinskAgreements. Afraid, it's not the end. Inspired by #CouncilofEurope, #Russia will not stop Soldier killed by rocket fired at Donetsk Oblast governor’s motorcade https://t.co/ja48VXIrAv — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 10 июля 2019 г.

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