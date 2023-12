"Так Кремль "выполняет" Минские соглашения": МИД Украины осудило обстрел автоколонны на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины осудило обстрел грузовика украинских военных в районе Гранитного, в результате которого погиб 1 военнослужащий.

Пресс-секретарь МИД Катерина Зеленко подчеркнула, что "обстрел автоколонны со стороны гибридных войск РФ является недопустимым нарушением Минских соглашений".

Strongly condemn the missile attack of RU hybrid forces on Ukrainian military truck near #Hranitne with one Ukrainian soldier killed and another one wounded. An unacceptable violation of #MinskAgreements #StopRussianAggression

"Именно так Кремль "хочет" прекращение огня в Украине и "старается изо всех сил выполнять" Минские соглашения. Боюсь, что это не конец. В духе Совета Европы, Россия не остановится", - заявил заместитель министра Егор Божок.

This is how #Kremlin "wants" ceasefire in #Ukraine and "tries its best to implement" #MinskAgreements. Afraid, it's not the end. Inspired by #CouncilofEurope, #Russia will not stop Soldier killed by rocket fired at Donetsk Oblast governor’s motorcade https://t.co/ja48VXIrAv