Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Так Кремль "выполняет" Минские соглашения": МИД Украины осудило обстрел автоколонны на Донбассе

Четверг, 11 июля 2019, 00:23

Министерство иностранных дел Украины осудило обстрел грузовика украинских военных в районе Гранитного, в результате которого погиб 1 военнослужащий.

Пресс-секретарь МИД Катерина Зеленко подчеркнула, что "обстрел автоколонны со стороны гибридных войск РФ является недопустимым нарушением Минских соглашений".

"Именно так Кремль "хочет" прекращение огня в Украине и "старается изо всех сил выполнять" Минские соглашения. Боюсь, что это не конец. В духе Совета Европы, Россия не остановится", - заявил заместитель министра Егор Божок.

Напомним:

  • В районе южной окраины Гранитного враждебным ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. 1 военный погиБ, еще 1 - получил ранения средней тяжести.
  • По данным источника "Украинской правды", под обстрел попало авто из колонны, в которой передвигался председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Сам он не пострадал.
  • В пресс-центре штаба ООС не подтвердили и не опровергли эту информацию.
  • Позже в пресс-службе президента подтвердили, что автомобиль с Кириленко "стоял неподалеку" и не пострадал.

Украинская правда
Темы: обстрелДонбассРосcияМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
обстрел
Количество погибших из-за атаки на Белополье возросло
У Запорізькій області через обстріл окупантів загинула жінка
Ночная вражеская атака на юг: ПВО уничтожила 6 "Калибров" и 25 "Шахедов" – командование
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: