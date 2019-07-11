Філарет прокоментував своє інтерв'ю каналу "Россия 24"

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Четвер, 11 липня 2019, 00:55

Почесний патріарх Філарет заявив, що не знав, що його інтерв'ю пропагандистському каналу "Россия 24" викличе таку негативну реакцію у суспільстві. За його словами, якби він це передбачив, то, ймовірно, відмовився б від інтерв'ю.

Про це він сказав в інтерв'ю "Громадському".

"Я даю інтерв'ю всім, хто до мене звертається. Та я не думав, що буде така негативна реакція на інтерв'ю, яке я давав ворожому каналу. Бо я і українським каналам даю інтерв'ю, але вони перекручують мої слова, або вибирають ті чи інші слова і дають свої коментарі.

Тому зараз ЗМІ в переважній більшості направлені на знищення Київського патріархату", - заявив Філарет.

"Тому до цієї всієї інформації треба підходити з цих позицій - підтримують Київський патріархат, тобто незалежну церкву, чи не підтримують", - додав він зауваживши, що "цьому ворожому каналу дав інформацію правдиву".

"Він не підтримує, але він не перекрутив те, що я сказав. І це уже має велике значення, тому що світ, хоч і через ворожий голос, але почув правду. Одні звертають увагу на те, кому дав інтерв’ю, а другі звертають, що сказав патріарх. Так ось треба звертати увагу на те, що сказав патріарх, а не кому сказав", - підкреслив Філарет.

Патріарх також зазначив, що, можливо, він "помилився в цьому, що дав інтерв'ю такому каналу". 

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Як Філарет пішов від Епіфанія і що тепер буде з ПЦУ

Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • Навесні Філарет почав стверджувати, що при переговорах про створення Єдиної церкви йому обіцяли негласне керівництво, але домовленості порушили.
  • Філарет також заявив, що Київський патріархат досі не ліквідований.
  • Священний синод ПЦУ позбавив Філарета прав єпархіального архієрея. 25 червня почесний патріарх створив власний синод КП – з єпископів, яким ПЦУ заборонила священнослужіння.
  • 8 липня Філарет дав інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Росія24", в якому розкритикував Томос та діяльність Православної церкви України.

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Теми: церква Філарет


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