Филарет прокомментировал свое интервью каналу "Россия 24"
Почетный патриарх Филарет заявил, что не знал, что его интервью пропагандистскому каналу "Россия 24" вызовет такую негативную реакцию в обществе. По его словам, если бы он это предвидел, то, вероятно, отказался бы от интервью.
Об этом он сказал в интервью "Громадському".
"Я даю интервью всем, кто ко мне обращается. Но я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я давал враждебному каналу. Потому что я и украинским каналам даю интервью, но они перекручивают мои слова, или выбирают те или иные слова и дают свои комментарии.
Поэтому сейчас СМИ в большинстве направлены на уничтожение Киевского патриархата", - заявил Филарет.
"Поэтому к этой всей информации нужно подходить с этих позиций - поддерживают Киевский патриархат, то есть независимую церковь, не поддерживают", - добавил он, отметив, что "этому враждебному каналу дал информацию правдивую".
"Он не поддерживает, но он не исказил то, что я сказал. И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду. Одни обращают внимание на то кому, дал интервью, а другие обращают, что сказал патриарх. Так вот надо обращать внимание на то, что сказал патриарх, а не кому сказал", - подчеркнул Филарет.
Патриарх также отметил, что, возможно, он "ошибся в том, что дал интервью такому каналу".
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Как Филарет ушел от Епифания и что теперь будет с ПЦУ
Напомним:
- 5 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь во главе с митрополитом Епифанием. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы перешли к ПЦУ.
- Весной Филарет стал утверждать, что при переговорах о создании Единой церкви ему обещали негласное руководство, но договоренности были нарушены.
- Филарет также заявил, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.
- Священный синод ПЦУ лишил Филарета прав епархиального архиерея. 25 июня почетный патриарх создал собственный синод КП - из епископов, которым ПЦУ запретила священнослужения.
- 8 июля Филарет дал интервью пропагандистском телеканала "Россия24", в котором раскритиковал Томос и деятельность Православной церкви Украины.
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