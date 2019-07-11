На Донбасі ворог гатить із артилерії та мінометів: 11 обстрілів, 1 поранений
Четвер, 11 липня 2019, 12:53
Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 11 прицільних обстрілів позицій Об’єднаних сил на Донбасі, боєць отримав поранення.
Про це повідомляє 11 липня прес-центр Міністерства оборони.
"За наявною інформацією, від початку поточної доби один наш захисник отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів. Воїна доставлено до військового мобільного госпіталя. Стан здоров’я – задовільний".
Наголошується, що в тому числі ворог вів вогонь із артилерії та мінометів.
"Наші захисники – воїни зі складу підрозділів Об’єднаних сил адекватно придушували ворожу збройну активність, дотримуючись Мінських угод", – запевнили в штабі.
Нагадаємо:
- Минулої доби ситуація в зоні ООС різко загострилася: бойовики 42 рази порушили режим припинення вогню, з них 28 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. 1 український військовий загинув, ще 9 - отримали поранення.
Українська правда