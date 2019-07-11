На Донбасі ворог гатить із артилерії та мінометів: 11 обстрілів, 1 поранений

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 11 прицільних обстрілів позицій Об’єднаних сил на Донбасі, боєць отримав поранення.

Про це повідомляє 11 липня прес-центр Міністерства оборони.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби один наш захисник отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів. Воїна доставлено до військового мобільного госпіталя. Стан здоров’я – задовільний".

Наголошується, що в тому числі ворог вів вогонь із артилерії та мінометів.

"Наші захисники – воїни зі складу підрозділів Об’єднаних сил адекватно придушували ворожу збройну активність, дотримуючись Мінських угод", – запевнили в штабі.

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