На Донбассе враг палит из артиллерии и минометов: 11 обстрелов, 1 раненный

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Четверг, 11 июля 2019, 12:53

С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 11 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе, боец ​​получил ранения.

Об этом сообщает 11 июля пресс-центр Министерства обороны.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток один наш защитник получил ранения в результате вражеских обстрелов. Воин доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья – удовлетворительное", – идет речь в сообщении.

Отмечается, что в том числе враг вел огонь из артиллерии и минометов.

"Наши защитники – воины из состава подразделений Объединенных сил адекватно подавляли вражескую вооруженную активность, соблюдая Минские соглашения", - заверили в штабе.

Напомним:

  • За прошедшие сутки ситуация в зоне ООС резко обострилась: боевики 42 раза нарушили режим прекращения огня, из них 28 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. 1 украинский военный погиб, еще 9 – получили ранения.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе ООС терроризм война


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