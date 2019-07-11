На Донбассе враг палит из артиллерии и минометов: 11 обстрелов, 1 раненный
Четверг, 11 июля 2019, 12:53
С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 11 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе, боец получил ранения.
Об этом сообщает 11 июля пресс-центр Министерства обороны.
"По имеющейся информации, с начала текущих суток один наш защитник получил ранения в результате вражеских обстрелов. Воин доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья – удовлетворительное", – идет речь в сообщении.
Отмечается, что в том числе враг вел огонь из артиллерии и минометов.
"Наши защитники – воины из состава подразделений Объединенных сил адекватно подавляли вражескую вооруженную активность, соблюдая Минские соглашения", - заверили в штабе.
Напомним:
- За прошедшие сутки ситуация в зоне ООС резко обострилась: боевики 42 раза нарушили режим прекращения огня, из них 28 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. 1 украинский военный погиб, еще 9 – получили ранения.
Украинская правда