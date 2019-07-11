На Донбассе враг палит из артиллерии и минометов: 11 обстрелов, 1 раненный

С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 11 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе, боец ​​получил ранения.

Об этом сообщает 11 июля пресс-центр Министерства обороны.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток один наш защитник получил ранения в результате вражеских обстрелов. Воин доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья – удовлетворительное", – идет речь в сообщении.

Отмечается, что в том числе враг вел огонь из артиллерии и минометов.

"Наши защитники – воины из состава подразделений Объединенных сил адекватно подавляли вражескую вооруженную активность, соблюдая Минские соглашения", - заверили в штабе.

Напомним: