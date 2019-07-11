Зеленський дав стипендії політв’язням

Президент Володимир Зеленський призначив стипендії імені Левка Лук’яненка для 11 українських політв’язнів, 9 з них досі в полоні.

Про це йдеться в указі президента №514.

Зокрема, на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення стипендії призначили:

Олексію Бессарабову;

Валентину Вигівському;

Павлу Грибу;

Володимиру Дудці;

Миколі Карпюку;

Станіславу Клиху;

Олександру Кольченку;

Євгену Панову;

Олексію Сизоновичу.

Крім того, президент призначив стипендії строком на один рік:

Геннадію Афанасьєву;

Юрію Яценку.

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