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Зеленський дав стипендії політв’язням

Четвер, 11 липня 2019, 18:54

Президент Володимир Зеленський призначив стипендії імені Левка Лук’яненка для 11 українських політв’язнів, 9 з них досі в полоні.

Про це йдеться в указі президента №514.

Зокрема, на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення стипендії призначили:

  • Олексію Бессарабову;
  • Валентину Вигівському;
  • Павлу Грибу;
  • Володимиру Дудці;
  • Миколі Карпюку;
  • Станіславу Клиху;
  • Олександру Кольченку;
  • Євгену Панову;
  • Олексію Сизоновичу.

Крім того, президент призначив стипендії строком на один рік:

  • Геннадію Афанасьєву;
  • Юрію Яценку.

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Формула (не)обміну. Як політики торгують життями полонених українців

Нагадаємо:

  • Після перемоги у президентських виборах Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з президентом РФ Путіним та висловив сподівання, що на найближчій зустрічі у Нормандському форматі Росія продемонструє готовність до деескалації, погодившись на обмін "всіх на всіх". Без винятків".

Українська правда
Теми: Зеленськийполітв'язні
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