Зеленський дав стипендії політв’язням
Четвер, 11 липня 2019, 18:54
Президент Володимир Зеленський призначив стипендії імені Левка Лук’яненка для 11 українських політв’язнів, 9 з них досі в полоні.
Про це йдеться в указі президента №514.
Зокрема, на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення стипендії призначили:
- Олексію Бессарабову;
- Валентину Вигівському;
- Павлу Грибу;
- Володимиру Дудці;
- Миколі Карпюку;
- Станіславу Клиху;
- Олександру Кольченку;
- Євгену Панову;
- Олексію Сизоновичу.
Крім того, президент призначив стипендії строком на один рік:
- Геннадію Афанасьєву;
- Юрію Яценку.
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Нагадаємо:
- Після перемоги у президентських виборах Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з президентом РФ Путіним та висловив сподівання, що на найближчій зустрічі у Нормандському форматі Росія продемонструє готовність до деескалації, погодившись на обмін "всіх на всіх". Без винятків".
Українська правда