Зеленский дал стипендии политзаключенным
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Четверг, 11 июля 2019, 18:54
Президент Владимир Зеленский назначил стипендии имени Левка Лукьяненко для 11 украинских политзаключенных, 9 из них до сих пор в плену.
Об этом говорится в указе президента №514.
В частности, на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после увольнения стипендии назначили:
- Алексею Бессарабову;
- Валентину Выговскому;
- Павлу Грибу;
- Владимиру Дудке;
- Николаю Карпюку;
- Станиславу Клиху;
- Александру Кольченко;
- Евгению Панову;
- Алексей Сизоновичу.
Кроме того, президент назначил стипендии сроком на один год:
- Геннадию Афанасьеву;
- Юрию Яценко.
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Напомним:
- После победы в президентских выборах Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Путиным и выразил надежду, что на ближайшей встречи в Нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации, согласившись на обмен "всех на всех". Без исключений".
Украинская правда
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