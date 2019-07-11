Зеленский дал стипендии политзаключенным

Президент Владимир Зеленский назначил стипендии имени Левка Лукьяненко для 11 украинских политзаключенных, 9 из них до сих пор в плену.

Об этом говорится в указе президента №514.

В частности, на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после увольнения стипендии назначили:

Алексею Бессарабову;

Валентину Выговскому;

Павлу Грибу;

Владимиру Дудке;

Николаю Карпюку;

Станиславу Клиху;

Александру Кольченко;

Евгению Панову;

Алексей Сизоновичу.

Кроме того, президент назначил стипендии сроком на один год:

Геннадию Афанасьеву;

Юрию Яценко.

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Напомним: