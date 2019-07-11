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Зеленский дал стипендии политзаключенным

Четверг, 11 июля 2019, 18:54

Президент Владимир Зеленский назначил стипендии имени Левка Лукьяненко для 11 украинских политзаключенных, 9 из них до сих пор в плену.

Об этом говорится в указе президента №514.

В частности, на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после увольнения стипендии назначили:

  • Алексею Бессарабову;
  • Валентину Выговскому;
  • Павлу Грибу;
  • Владимиру Дудке;
  • Николаю Карпюку;
  • Станиславу Клиху;
  • Александру Кольченко;
  • Евгению Панову;
  • Алексей Сизоновичу.

Кроме того, президент назначил стипендии сроком на один год:

  • Геннадию Афанасьеву;
  • Юрию Яценко.

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Формула (не) обмена. Как политики торгуют жизнями пленных украинцев

Напомним:

  • После победы в президентских выборах Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Путиным и выразил надежду, что на ближайшей встречи в Нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации, согласившись на обмен "всех на всех". Без исключений".

Украинская правда
Темы: Зеленскийполитзаключенные
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