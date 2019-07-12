Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Знятий з виборів "слуга народу" Куницький хоче відновитися через суд

П'ятниця, 12 липня 2019, 03:38

Кандидат в народні депутати від "Слуги народу" по 169-му округу (Київський район Харкова) Олександр Куницький заявляє, що Центральна виборча комісія прийняла політично мотивоване рішення про зняття його з виборів на користь іншого кандидата по цьому округу Олександра Грановського.

Про це він написав на своїй сторінці в facebook.

"ЦВК зняла мою кандидатуру з виборів! Грановський прекрасно знає, що я відновлюсь через суд і виграю по 169 округу! 9 "мотивованих" Грановським членів ЦВК проголосували проти мене! 7 членів ЦВК були проти мого зняття. Це як раз і є чіткий сигнал політичного тиску! Жоден не утримався!", - заявив Куницький.

"За інформацією, яку мені повідомили, Порошенко особисто дзвонив членам ЦВК і "тупав ногами", щоб мене знімали під будь-яким приводом!", - додав він.

Читайте також:

Олександр Грановський: У нас з президентом не такі стосунки, щоб він казав "Саша, зроби"

Нагадуємо:

  • Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького. ЦВК перевірила і встановила, що протягом останніх 5 років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував дозволені законом 90 календарних днів, а саме на 264 дні.
  • Сам кандидат заявив, що їздив у відрядження, але, кажуть у комісії, відповідних доказів не надав. Зокрема, стверджував кандидат, у відрядженнях він виконував редакційні завдання "1+1 продакшн".
  • Раніше "5 канал" повідомив про те, що Куницький не проживає у Харкові, а про наявність у нього громадянства Ізраїлю свідчить надана ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписка про заставу майна "громадянина Ізраїлю Олександра Куницького".
  • Документи, що нібито підтверджують подвійне громадянство Куницького, у соцмережі оприлюднив позафракційний нардеп Андрій Денисенко, розмістивши нібито копію паспорта Куницького. 
  • ЦВК розпочала відповідну перевірку.
  • Зрештою Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народуЦВКГрановськийвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
Усі новини...
Реклама: