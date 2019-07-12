Знятий з виборів "слуга народу" Куницький хоче відновитися через суд
Кандидат в народні депутати від "Слуги народу" по 169-му округу (Київський район Харкова) Олександр Куницький заявляє, що Центральна виборча комісія прийняла політично мотивоване рішення про зняття його з виборів на користь іншого кандидата по цьому округу Олександра Грановського.
Про це він написав на своїй сторінці в facebook.
"ЦВК зняла мою кандидатуру з виборів! Грановський прекрасно знає, що я відновлюсь через суд і виграю по 169 округу! 9 "мотивованих" Грановським членів ЦВК проголосували проти мене! 7 членів ЦВК були проти мого зняття. Це як раз і є чіткий сигнал політичного тиску! Жоден не утримався!", - заявив Куницький.
"За інформацією, яку мені повідомили, Порошенко особисто дзвонив членам ЦВК і "тупав ногами", щоб мене знімали під будь-яким приводом!", - додав він.
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Нагадуємо:
- Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького. ЦВК перевірила і встановила, що протягом останніх 5 років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував дозволені законом 90 календарних днів, а саме на 264 дні.
- Сам кандидат заявив, що їздив у відрядження, але, кажуть у комісії, відповідних доказів не надав. Зокрема, стверджував кандидат, у відрядженнях він виконував редакційні завдання "1+1 продакшн".
- Раніше "5 канал" повідомив про те, що Куницький не проживає у Харкові, а про наявність у нього громадянства Ізраїлю свідчить надана ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписка про заставу майна "громадянина Ізраїлю Олександра Куницького".
- Документи, що нібито підтверджують подвійне громадянство Куницького, у соцмережі оприлюднив позафракційний нардеп Андрій Денисенко, розмістивши нібито копію паспорта Куницького.
- ЦВК розпочала відповідну перевірку.
- Зрештою Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.