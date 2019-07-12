Знятий з виборів "слуга народу" Куницький хоче відновитися через суд

Кандидат в народні депутати від "Слуги народу" по 169-му округу (Київський район Харкова) Олександр Куницький заявляє, що Центральна виборча комісія прийняла політично мотивоване рішення про зняття його з виборів на користь іншого кандидата по цьому округу Олександра Грановського.

Про це він написав на своїй сторінці в facebook.

"ЦВК зняла мою кандидатуру з виборів! Грановський прекрасно знає, що я відновлюсь через суд і виграю по 169 округу! 9 "мотивованих" Грановським членів ЦВК проголосували проти мене! 7 членів ЦВК були проти мого зняття. Це як раз і є чіткий сигнал політичного тиску! Жоден не утримався!", - заявив Куницький.

"За інформацією, яку мені повідомили, Порошенко особисто дзвонив членам ЦВК і "тупав ногами", щоб мене знімали під будь-яким приводом!", - додав він.

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