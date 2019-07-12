Снятый с выборов "слуга народа" Куницкий хочет восстановиться через суд

Кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" по 169-му округу (Киевский район Харькова) Александр Куницкий заявляет, что Центральная избирательная комиссия приняла политически мотивированное решение о снятии его с выборов в интересах другого кандидата по этому округу Александра Грановского.

Об этом он написал на своей странице в facebook.

"ЦИК сняла мою кандидатуру с выборов! Грановский прекрасно знает, что я восстановлюсь через суд и выиграю по 169 округу! 9 "замотивированных" Грановским членов ЦИК проголосовали против меня! 7 членов ЦИК были против моего снятия. Это как раз и есть четкий сигнал политического давления! Ни один не воздержался!", - заявил Куницкий.

"По информации, которую мне сообщили, Порошенко лично звонил членам ЦИК и "топал ногами", чтобы меня снимали под любым предлогом!", - добавил он.

Отметим, по мажоритарному округу №169 в Харькове также баллотируется нардеп Александр Грановский, которого называли "теневым куратором" судебной и прокурорской системы в команде экс-президента Петра Порошенко.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что консультируется с нардепом Александром Грановским и надеется, что тот будет представлять Харьков в Верховной Раде следующего созыва.

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Напомним: