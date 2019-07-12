Супрун – Зеленському: Не можна люструвати вишневі кісточки
Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун вважає корисними роботу МОЗ і свої поради про здоров’я попри докори президента Володимира Зеленського.
8 червня Уляна Супрун описувала у Facebook властивості вишень, черешень і шовковиці, а 11 липня президент Володимир Зеленський, пропонуючи доповнити закон про очищення влади, зокрема сказав: "Для чого міністри, які (…) угробили здоров'я нації і розповідають про шкоду вишневих кісточок?".
"Є вишні і є черешні. Вишні, на відміну від черешні, трохи гіркуваті. Але всім відомо про "небезпечність" кісточок. Поки що не можна люструвати їх, але все ж таки є чимало переваг і від споживання вишень. Як і від трансформації системи охорони здоров‘я", – відповіла Супрун у Facebook і Twitter.
Є вишні і є черешні. Вишні, на відміну від черешні, трохи гіркуваті. Але всім відомо про “небезпечність” кісточок. Поки що не можна люструвати їх, але все ж таки є чимало переваг і від споживання вишень. Як і від трансформації системи охорони здоров‘я🍒 https://t.co/OgUfQPEe6H pic.twitter.com/BfpMjMQKJi— Уляна Супрун (@usuprun) 12 липня 2019 р.
"І хоч наші тексти #абивибулиздорові доволі об’ємні, виглядає, що їх таки дочитують до кінця навіть в Офісі президента та Володимир Зеленський. Так, наприклад, ціла нація може дізнатись, що вишневі кісточки можуть вбити. Для цього не конче ними "пуляти" в око супротивнику через трубочку. Достатньо їх розкусити", – додала вона.
Супрун розповіла "більше про користь вишень та системних змін у медицині".
Вона просвітила, що у вишні є речовини, які мають протипухлинні властивості і стримують розвиток раку прямої кишки, знижують рівень ліпопротеїнів низької щільності (переносників холестеролу), мають низький глікемічний індекс, але багаті на клітковину, містять багато антиоксидантів.
"Вишні варто споживати для запобігання хворобі Альцгеймера, діабету та раку" – зазначила в.о. міністра.
Супрун провела паралелі в медичному забезпеченні: МОЗ збільшує доступ до безоплатного лікування для онкохворих пацієнтів, розбудовує мережу кардіоцентрів, забезпечує безоплатні чи доступні ліки для діабетиків
"27,8 мільйонів українців уклали декларації з сімейним лікарем – серед них пацієнти з хронічними захворюваннями. Це значить, що їхнє здоров’я під постійним наглядом. І в разі потреби, вони можуть отримати якісну та кваліфіковану пораду чи допомогу", – заявила вона.
"Хоча, звісно, потрібно пам’ятати про кісточки. Адже буває так, що щось дуже дрібне може спричинити величезні проблеми. Особливо це стосується шкідливих звичок чи необізнаності про власне здоров’я чи охорону здоров’я в масштабах країни", – додала Супрун.
Вона наголосила, що "постійна державна комунікація щодо здорового способу життя є основною складовою превентивної медицини, яку Міністерство охорони здоров’я України активно розвиває у рамках трансформації".
"Не викидайте вишневі кісточки на узбіччя відремонтованих доріг. І не дайте чомусь такому дрібному "угробити" ваше здоров‘я", – порадила Супрун.
Нагадаємо:
- Напередодні Володимир Зеленський у відеозверненні заявив: "Для чого потрібні народні депутати, які залишають недоторканність, узаконюють незаконне збагачення, просто не ходять на роботу? Для чого міністри, які розказують, що українці дуже багато їдять та будують дороги лише у власному фейсбуці і народжують дітей в Америці, які угробили здоров'я нації і розповідають про шкоду вишневих кісточок?".
- Він запропонував додати до переліку посад, які підпадають під люстрацію, чиновників за період із 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року президента, народних депутатів, голову Верховної Ради, членів уряду, генпрокурора, голову СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду держмайна, голів Фіскальної служби та Митниці, секретаря РНБО, керівництво оборонних підприємств.
- Подібну ідею місяцем раніше озвучував колишній голова Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов, який повернувся в Україну перед інавгурацією Володимира Зеленського.
- Керівник Офісу президента, юрист Андрій Богдан заявляв, що Андрій Портнов – його багаторічний друг. Портнов також є правником.
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