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Супрун – Зеленскому: Нельзя люстрировать вишневые косточки

Пятница, 12 июля 2019, 08:58
Супрун – Зеленскому: Нельзя люстрировать вишневые косточки

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает полезными работу МОЗ и свои советы о здоровье, несмотря на упреки президента Владимира Зеленского.

8 июня Ульяна Супрун описывала в Facebook свойства вишен, черешен и шелковицы, а 11 июля президент Владимир Зеленский, предлагая дополнить закон об очищении власти, в частности сказал: "Для чего министры, которые (...) угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек?".

"Есть вишни и есть черешни. Вишни, в отличие от черешни, немного горьковаты. Но всем известно об "опасности" косточек. Пока нельзя люстрировать их, но все же есть немало преимуществ и от потребления вишен. Как и от трансформации системы здравоохранения", – ответила Супрун в Facebook и Twitter.

"И хотя наши тексты #абивибулиздорові довольно объемны, похоже, что их таки дочитывают до конца даже в Офисе президента и Владимир Зеленский. Так, например, целая нация может узнать, что вишневые косточки могут убить. Для этого не обязательно ими "пулять" в глаза противнику через трубочку. Достаточно их раскусить", – добавила она.

Супрун рассказала "больше о пользе вишен и системных изменений в медицине".

Она просветила, что в вишне есть вещества, которые обладают противоопухолевыми свойствами и сдерживают развитие рака прямой кишки, снижают уровень липопротеинов низкой плотности (переносчиков холестерина), имеют низкий гликемический индекс, но богаты клетчаткой, содержат много антиоксидантов.

"Вишни стоит употреблять для предотвращения болезни Альцгеймера, диабета и рака", – отметила и.о. министра.

Супрун провела параллели в медицинском обеспечении: МОЗ увеличивает доступ к бесплатному лечению для онкобольных пациентов, развивает сеть кардиоцентров, обеспечивает бесплатные или доступные лекарства для диабетиков

"27,8 миллионов украинцев заключили декларации с семейным врачом – среди них пациенты с хроническими заболеваниями. Это значит, что их здоровье под постоянным наблюдением. И в случае необходимости, они могут получить качественные и квалифицированные совет или помощь", – заявила она.

"Хотя, конечно, нужно помнить о косточках. Ведь бывает так, что что-то очень мелкое может вызвать огромные проблемы. Особенно это касается вредных привычек или неосведомленности о собственном здоровье или здравоохранении в масштабах страны", – добавила Супрун.

Она подчеркнула, что "постоянная государственная коммуникация о здоровом образе жизни является основной составляющей превентивной медицины, которую Министерство здравоохранения Украины активно развивает в рамках трансформации".

"Не выбрасывайте вишневые косточки на обочину отремонтированных дорог. И не дайте таким мелочам "угробить" ваше здоровье", – посоветовала Супрун.

Напомним:

  • Накануне Владимир Зеленский в видеообращении заявил: "Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу? Для чего министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят, строят дороги только в собственном фейсбуке и рожают детей в Америке, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек?".
  • Он предложил добавить в перечень должностей, подпадающих под люстрацию, чиновников за период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года: президента, народных депутатов, главу Верховной Рады, членов правительства, генпрокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Фискальной службы и Таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий.
  • Подобную идею месяцем ранее озвучивал бывший глава Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, который вернулся в Украину перед инаугурацией Владимира Зеленского.
  • Руководитель Офиса президента, юрист Андрей Богдан заявлял, что Андрей Портнов - его многолетний друг. Портнов также является правоведом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СупрунЗеленскийлюстрацияМинздравздоровье
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