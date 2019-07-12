Супрун – Зеленскому: Нельзя люстрировать вишневые косточки
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает полезными работу МОЗ и свои советы о здоровье, несмотря на упреки президента Владимира Зеленского.
8 июня Ульяна Супрун описывала в Facebook свойства вишен, черешен и шелковицы, а 11 июля президент Владимир Зеленский, предлагая дополнить закон об очищении власти, в частности сказал: "Для чего министры, которые (...) угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек?".
"Есть вишни и есть черешни. Вишни, в отличие от черешни, немного горьковаты. Но всем известно об "опасности" косточек. Пока нельзя люстрировать их, но все же есть немало преимуществ и от потребления вишен. Как и от трансформации системы здравоохранения", – ответила Супрун в Facebook и Twitter.
Є вишні і є черешні. Вишні, на відміну від черешні, трохи гіркуваті. Але всім відомо про “небезпечність” кісточок. Поки що не можна люструвати їх, але все ж таки є чимало переваг і від споживання вишень. Як і від трансформації системи охорони здоров‘я🍒 https://t.co/OgUfQPEe6H pic.twitter.com/BfpMjMQKJi— Уляна Супрун (@usuprun) 12 липня 2019 р.
"И хотя наши тексты #абивибулиздорові довольно объемны, похоже, что их таки дочитывают до конца даже в Офисе президента и Владимир Зеленский. Так, например, целая нация может узнать, что вишневые косточки могут убить. Для этого не обязательно ими "пулять" в глаза противнику через трубочку. Достаточно их раскусить", – добавила она.
Супрун рассказала "больше о пользе вишен и системных изменений в медицине".
Она просветила, что в вишне есть вещества, которые обладают противоопухолевыми свойствами и сдерживают развитие рака прямой кишки, снижают уровень липопротеинов низкой плотности (переносчиков холестерина), имеют низкий гликемический индекс, но богаты клетчаткой, содержат много антиоксидантов.
"Вишни стоит употреблять для предотвращения болезни Альцгеймера, диабета и рака", – отметила и.о. министра.
Супрун провела параллели в медицинском обеспечении: МОЗ увеличивает доступ к бесплатному лечению для онкобольных пациентов, развивает сеть кардиоцентров, обеспечивает бесплатные или доступные лекарства для диабетиков
"27,8 миллионов украинцев заключили декларации с семейным врачом – среди них пациенты с хроническими заболеваниями. Это значит, что их здоровье под постоянным наблюдением. И в случае необходимости, они могут получить качественные и квалифицированные совет или помощь", – заявила она.
"Хотя, конечно, нужно помнить о косточках. Ведь бывает так, что что-то очень мелкое может вызвать огромные проблемы. Особенно это касается вредных привычек или неосведомленности о собственном здоровье или здравоохранении в масштабах страны", – добавила Супрун.
Она подчеркнула, что "постоянная государственная коммуникация о здоровом образе жизни является основной составляющей превентивной медицины, которую Министерство здравоохранения Украины активно развивает в рамках трансформации".
"Не выбрасывайте вишневые косточки на обочину отремонтированных дорог. И не дайте таким мелочам "угробить" ваше здоровье", – посоветовала Супрун.
Напомним:
- Накануне Владимир Зеленский в видеообращении заявил: "Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу? Для чего министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят, строят дороги только в собственном фейсбуке и рожают детей в Америке, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек?".
- Он предложил добавить в перечень должностей, подпадающих под люстрацию, чиновников за период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года: президента, народных депутатов, главу Верховной Рады, членов правительства, генпрокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Фискальной службы и Таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий.
- Подобную идею месяцем ранее озвучивал бывший глава Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, который вернулся в Украину перед инаугурацией Владимира Зеленского.
- Руководитель Офиса президента, юрист Андрей Богдан заявлял, что Андрей Портнов - его многолетний друг. Портнов также является правоведом.