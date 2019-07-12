Офіс Зеленського заперечує, що в них були слідчі дії. ДБР – теж

Державне бюро розслідувань не проводило слідчих дій в Офісі президента 11 липня.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі Офісу президента Володимира Зеленського.

"Слідчі ДБР були лише 29 травня – за фактом, оприлюдненим Данилюком З приводу зникнення серверів та іншого обладнання з Ситуаційного центру АП", – заявили там.

"Більше не були", – запевнили в ОП.

"Ця інформація – фейк. Просимо спростування", – наголосили в команді Зеленського.

"Українська правда" зверталася по коментар до Офісу президента й Державного бюро розслідувань щодо інформації про нібито слідчі дії в ОП, проведені у четвер ввечері.

У ДБР також заявили: "Це фейкова інформація".

"Ніяких слідчих дій там вчора не було", – сказала УП речниця бюро Анжеліка Іванова.

"Кримінальне провадження щодо ситуативної кімнати є. Воно розслідується. В його рамках проводяться якісь певні слідчі дії", – зазначила вона.

"Але вчора ніяких слідчих дій в офісі президента не проводилося. Це однозначно. ДБР там вчора не було. А загалом провадження було зареєстроване, воно розслідується", – наголосила Іванова.

ДБР також заявило у Facebook: "Вважаємо, що таке повідомлення (про слідчі дії в ОП – ред.) мало на меті дискредитацію не лише ДБР, але й України. Адже це, в першу чергу, удар по державі, якщо в інформаційному просторі правоохоронний орган, який розслідує дії топ-чиновників, військові злочини, пов’язують з російськими спецслужбами".





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