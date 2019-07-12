Офіс Зеленського заперечує, що в них були слідчі дії. ДБР – теж

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П'ятниця, 12 липня 2019, 10:10

Державне бюро розслідувань не проводило слідчих дій в Офісі президента 11 липня.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі Офісу президента Володимира Зеленського.

"Слідчі ДБР були лише 29 травня – за фактом, оприлюдненим Данилюком  З приводу зникнення серверів та іншого обладнання з Ситуаційного центру АП", – заявили там.

"Більше не були", – запевнили в ОП.

"Ця інформація – фейк. Просимо спростування", – наголосили в команді Зеленського.

"Українська правда" зверталася по коментар до Офісу президента й Державного бюро розслідувань щодо інформації про нібито слідчі дії в ОП, проведені у четвер ввечері. 

У ДБР також заявили: "Це фейкова інформація".

"Ніяких слідчих дій там вчора не було", – сказала УП речниця бюро Анжеліка Іванова.

"Кримінальне провадження щодо ситуативної кімнати є. Воно розслідується. В його рамках проводяться якісь певні слідчі дії", – зазначила вона.

"Але вчора ніяких слідчих дій в офісі президента не проводилося. Це однозначно. ДБР там вчора не було. А загалом провадження було зареєстроване, воно розслідується", – наголосила Іванова.

ДБР також заявило у Facebook: "Вважаємо, що таке повідомлення (про слідчі дії в ОП – ред.) мало на меті дискредитацію не лише ДБР, але й України. Адже це, в першу чергу, удар по державі, якщо в інформаційному просторі правоохоронний орган, який розслідує дії топ-чиновників, військові злочини, пов’язують з російськими спецслужбами".

Нагадаємо:

  • 11 липня "Главком" з посиланням на джерело поширив повідомлення про те, що в Офісі президента Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії, опитуючи працівників Служби безпеки України, які забезпечували діяльність ситуативної кімнати.
  • За версією цього ресурсу, слідчих цікавила інформація про доступ до державної таємниці.
  • Видання припускало, що секретні дані можуть збирати в інтересах Росії, і що до справи може бути причетний Андрій Портнов – колишній голова Адміністрації президента часів Віктора Януковича.
  • Зазначимо, що "Главком" – єдине видання, якому п'ятий президент України Петро Порошенко дав інтерв'ю після складання повноважень президента.

УП, доповнено

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Теми: Офіс президента Зеленський ДБР медіа


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