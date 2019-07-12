Офис Зеленского отрицает, что у них были следственные действия. ГБР – тоже
Государственное бюро расследований не проводило следственных действий в Офисе президента 11 июля.
Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Офиса президента Владимира Зеленского.
"Следователи ГБР были только 29 мая – по факту, обнародованному Данилюком. По поводу пропажи серверов и другого оборудования из Ситуационного центра АП", – заявили там
"Больше не были", – заверили в ОП.
"Эта информация – фейк. Просим опровержения", – отметили в команде Зеленского.
"Украинская правда" обращалась за комментарием в Офис президента и Госбюро расследований относительно информации о якобы следственных действиях в ОП, проведенных в четверг вечером.
В ГБР также заявили: "Это фейковая информация".
"Никаких следственных действий там вчера не было", – сказала УП пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова.
"Уголовное производство в отношении ситуативной комнаты есть. Оно расследуется. В его рамках проводятся какие-то определенные следственные действия", – отметила она.
"Но вчера никаких следственных действий в офисе президента не проводилось. Это однозначно. ГБР там вчера не было. В целом производство было зарегистрировано, оно расследуется", – отметила Иванова.
ГБР также заявило в Facebook: "Считаем, что такое сообщение (о следственных действиях в ОП – ред.) имело целью дискредитацию не только ГБР, но и Украины. Ведь это, в первую очередь, удар по государству, если в информационном пространстве правоохранительный орган, который расследует действия топ-чиновников, военные преступления, связывают с российскими спецслужбами".
Напомним:
- 11 июля "Главком" со ссылкой на источник распространил сообщение о том, что в Офисе президента Государственное бюро расследований проводит следственные действия, опрашивая работников Службы безопасности Украины, обеспечивающих деятельность ситуативной комнаты.
- По версии этого ресурса, следователей интересовала информация о доступе к государственной тайне.
- Издание предполагало, что секретные данные могут собирать в интересах России, и к делу может быть причастен Андрей Портнов – бывший глава Администрации президента времен Виктора Януковича.
- Отметим, что "Главком" – единственное издание, которому пятый президент Украины Петр Порошенко дал интервью после сложения полномочий президента.