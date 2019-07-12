Офис Зеленского отрицает, что у них были следственные действия

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Пятница, 12 июля 2019, 10:10

Государственное бюро расследований не проводило следственных действий в Офисе президента 11 июля.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Офиса президента Владимира Зеленского.

"Следователи ГБР были только 29 мая – по факту, обнародованному Данилюком. По поводу пропажи серверов и другого оборудования из Ситуационного центра АП", – заявили там

"Больше не были", – заверили в ОП.

"Эта информация – фейк. Просим опровержения", – отметили в команде Зеленского.

"Украинская правда" обращалась за комментарием в Офис президента относительно информации о якобы следственных действиях в ОП, проведенных в четверг вечером. Также мы пытались подтвердить или опровергнуть это в ГБР – там пока не отвечают.

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Темы: Офис президента Зеленский ГБР


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