Государственное бюро расследований не проводило следственных действий в Офисе президента 11 июля.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Офиса президента Владимира Зеленского.

"Следователи ГБР были только 29 мая – по факту, обнародованному Данилюком. По поводу пропажи серверов и другого оборудования из Ситуационного центра АП", – заявили там

"Больше не были", – заверили в ОП.

"Эта информация – фейк. Просим опровержения", – отметили в команде Зеленского.

"Украинская правда" обращалась за комментарием в Офис президента относительно информации о якобы следственных действиях в ОП, проведенных в четверг вечером. Также мы пытались подтвердить или опровергнуть это в ГБР – там пока не отвечают.