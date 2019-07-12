Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ поширили суперечливу новину про слідчі дії в Офісі Зеленського

П'ятниця, 12 липня 2019, 01:31

У засобах масової інформації поширюється повідомлення про те, що в Офісі президента Володимира Зеленського Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії, опитуючи працівників Служби безпеки України, які забезпечували діяльність ситуативної кімнати.

Таке повідомлення з посиланням на анонімне джерело в силових структурах поширило українське видання "Главком", а згодом підхопили інші, в тому числі російські, ЗМІ.

Згідно із повідомленням "Главкому", співробітники ДБР цікавляться веденням протоколів засідань, допитують тих, хто забезпечував рівень секретності у цих приміщеннях. Особливо це стосується тих нарад, які пов’язані з планування військових операцій за часів президенства Порошенка.

Видання, посилаючись на анонімне джерело, вказує, що слідчих нібито цікавить інформація, хто і що казав під час проведення нарад, які накази віддавались, хто підписував ті чи інші документи під грифом "цілком таємно" та які відносяться до інформації, яка містить державну таємницю.

"Є підозра, що дана інформація може збиратися в інтересах іншої країни, а саме – Російської Федерації. Оскільки мова йде про планування військових операцій, які розроблялися в цій кімнаті", – цитує "Главком" своє джерело.

"На запитання, як інформація може потрапити в РФ, адже це де-факто можна розцінювати як шпигунство в інтересах іншої країни, джерело сказало, що це може робитися через посередництво окремих осіб, зокрема Андрія Портнова", - пише видання.

"Не можна виключати, що Портнов створив канал для передачі інформації до Москви, де був залучений до співпраці із російськими спецслужбами. Тобто схема може виглядати наступною: ДБР–Труба–Портнов–ФСБ", – заявило джерело.

Тобто, як випливає із повідомлення, директор ДБР Роман Труба, ймовірно, співпрацює з Портновим. На підкріплення цієї тези видання нагадало, що раніше Портнов на своїй сторінці у соцмережах оприлюднював конфіденційну інформацію з ДБР.  Зокрема, Портнов у своєму telegram-каналі повідомив, що прес-секретаря екс-президента Петра Порошенка Святослава Цеголка викликали на допит у Державне бюро розслідувань. У прес-службі ДБР це підтвердили.

Нагадаємо, що Трубу призначив директором ДБР президент Порошенко в листопаді 2017 року.

Наразі Українській правді не вдалося підтвердити зазначену інформацію. В оточенні президента Зеленського нічого про слідчі дії в ОП не знають, але припускають, що вони дійсно проводяться.

Зазначимо, що "Главком" - єдине видання, якому Петро Порошенко дав інтерв'ю після складання повноважень президента.

Нагадаємо:

  • 28 травня новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в АП зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Він опублікував відео, на якому показав ці кімнати.
  • На це відреагував прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко. Він заявив, що техніка у кімнаті була орендована і потім повернута власнику, а також він заперечив, що на серверах була конфіденційна інформація.
  • Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов також прокоментував відео Данилюка. "Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації президента України (вулиця Банкова)", - заявив він.
  • Заступник голови Адміністрації президента часів Петра Порошенка Дмитро Шимків заявив, що у ситуаційній кімнаті АП не було серверів, а ситрум оплачував Порошенко.
  • 29 травня Державне бюро розслідувань повідомило, що відкрило кримінальне провадження за фактом зникнення моніторів та серверів секретної інформації з Адміністрації президента.
  • Прес-секретаря екс-президента Петра Порошенка Святослава Цеголка викликали на 7 червня на допит у Державне бюро розслідувань у справі.

Теми: Офіс президентаДБРЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Офіс президента
Арахамія згадав про будні в бункері президента: ходили з Подоляком "красти" вино Тимошенка
Об'єкт №1, або Вся влада – в бункері Зеленського. 24.02: Реконструкція
Заступник Єрмака вважає, що створення реєстру олігархів зараз "не на часі"
Останні новини
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
Усі новини...
Реклама: