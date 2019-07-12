ЗМІ поширили суперечливу новину про слідчі дії в Офісі Зеленського

У засобах масової інформації поширюється повідомлення про те, що в Офісі президента Володимира Зеленського Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії, опитуючи працівників Служби безпеки України, які забезпечували діяльність ситуативної кімнати.

Таке повідомлення з посиланням на анонімне джерело в силових структурах поширило українське видання "Главком", а згодом підхопили інші, в тому числі російські, ЗМІ.

Згідно із повідомленням "Главкому", співробітники ДБР цікавляться веденням протоколів засідань, допитують тих, хто забезпечував рівень секретності у цих приміщеннях. Особливо це стосується тих нарад, які пов’язані з планування військових операцій за часів президенства Порошенка.

Видання, посилаючись на анонімне джерело, вказує, що слідчих нібито цікавить інформація, хто і що казав під час проведення нарад, які накази віддавались, хто підписував ті чи інші документи під грифом "цілком таємно" та які відносяться до інформації, яка містить державну таємницю.

"Є підозра, що дана інформація може збиратися в інтересах іншої країни, а саме – Російської Федерації. Оскільки мова йде про планування військових операцій, які розроблялися в цій кімнаті", – цитує "Главком" своє джерело.

"На запитання, як інформація може потрапити в РФ, адже це де-факто можна розцінювати як шпигунство в інтересах іншої країни, джерело сказало, що це може робитися через посередництво окремих осіб, зокрема Андрія Портнова", - пише видання.

"Не можна виключати, що Портнов створив канал для передачі інформації до Москви, де був залучений до співпраці із російськими спецслужбами. Тобто схема може виглядати наступною: ДБР–Труба–Портнов–ФСБ", – заявило джерело.

Тобто, як випливає із повідомлення, директор ДБР Роман Труба, ймовірно, співпрацює з Портновим. На підкріплення цієї тези видання нагадало, що раніше Портнов на своїй сторінці у соцмережах оприлюднював конфіденційну інформацію з ДБР. Зокрема, Портнов у своєму telegram-каналі повідомив, що прес-секретаря екс-президента Петра Порошенка Святослава Цеголка викликали на допит у Державне бюро розслідувань. У прес-службі ДБР це підтвердили.

Нагадаємо, що Трубу призначив директором ДБР президент Порошенко в листопаді 2017 року.

Наразі Українській правді не вдалося підтвердити зазначену інформацію. В оточенні президента Зеленського нічого про слідчі дії в ОП не знають, але припускають, що вони дійсно проводяться.

Зазначимо, що "Главком" - єдине видання, якому Петро Порошенко дав інтерв'ю після складання повноважень президента.

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