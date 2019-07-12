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За тиждень до виборів Зеленський поїхав по областях

П'ятниця, 12 липня 2019, 12:31

Президент Володимир Зеленський вирушив у дводенну робочу поїздку Дніпропетровською, Одеською та Херсонською областями.

Про це інформує сайт глави держави у п’ятницю.

Зазначається, що 12 липня президент перебуватиме на Дніпропетровщині, а 13 липня  відвідає Одещину та Херсонщину.

Згідно з програмою перебування, Зеленський проводитиме наради, завітає на державні підприємства, оглядатиме ділянку будівництва дороги, заслухає інформацію про стан розслідування справ щодо нападів на активістів і журналістів в Одесі і т.п.

Крім цього президент має представити новопризначених голову Херсонської обласної державної адміністрації та постійного представника президента в АР Крим.

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Нагадаємо:

  • Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.
  • Термін для зміни місця голосування на дострокових парламентських виборах закінчується 15 липня.

Українська правда
Теми: Зеленський
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