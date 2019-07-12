За тиждень до виборів Зеленський поїхав по областях
Президент Володимир Зеленський вирушив у дводенну робочу поїздку Дніпропетровською, Одеською та Херсонською областями.
Про це інформує сайт глави держави у п’ятницю.
Зазначається, що 12 липня президент перебуватиме на Дніпропетровщині, а 13 липня відвідає Одещину та Херсонщину.
Згідно з програмою перебування, Зеленський проводитиме наради, завітає на державні підприємства, оглядатиме ділянку будівництва дороги, заслухає інформацію про стан розслідування справ щодо нападів на активістів і журналістів в Одесі і т.п.
Крім цього президент має представити новопризначених голову Херсонської обласної державної адміністрації та постійного представника президента в АР Крим.
Читайте також: Кого українці проводять в Раду за списками. Моделювання
Нагадаємо:
- Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.
- Термін для зміни місця голосування на дострокових парламентських виборах закінчується 15 липня.