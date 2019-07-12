За неделю до выборов Зеленский поехал по областям

Президент Владимир Зеленский отправился в двухдневную рабочую поездку по Днепропетровской, Одесской и Херсонской областях.

Об этом сообщает сайт главы государства в пятницу.

Отмечается, что 12 июля президент будет находиться на Днепропетровщине, а 13 июля посетит Одесскую и Херсонскую области.

Согласно программе пребывания, Зеленский будет проводить совещания, посетит государственные предприятия, осмотрит участок строительства дороги, заслушает информацию о состоянии расследования дел относительно нападений на активистов и журналистов в Одессе и т. д..

Кроме этого президент должен представить нового главу Херсонской областной государственной администрации и постоянного представителя президента в АР Крым.

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Напомним: